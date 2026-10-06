Cómo transformar tu antiguo televisor en un Smart TV tope de gama gracias al puerto HDMI

Si tenés un televisor antiguo y querés acceder a Netflix, YouTube y otras plataformas de streaming sin gastar demasiado dinero, podés acudir al puerto HDMI y transformar tu tele en un Smart TV última generación. Lo mejor de todo es que podrás hacerlo con un pequeño accesorio que habitualmente se adquiere en plataformas como Mercado Libre o Amazon.
Cuáles son los dispositivos que pueden transformar tu televisor en un Smart TV
Gracias al puerto HDMI, es posible convertir una televisión convencional en un Smart TV mediante dispositivos compactos que se conectan directamente al equipo y permiten acceder a una amplia variedad de contenidos.
Entre las alternativas más prácticas se encuentran el Fire TV Stick de Amazon y el Chromecast de Google. Ambos ofrecen una solución sencilla para modernizar el entretenimiento en casa, aunque tienen diferencias importantes en su funcionamiento.
El Fire TV Stick de Amazon destaca por su tamaño reducido, facilidad de instalación y buena relación calidad-precio. Este dispositivo se conecta al puerto HDMI del televisor y permite acceder a diferentes aplicaciones de entretenimiento sin depender del teléfono.
Incluye un control remoto compatible con Alexa, el asistente virtual de Amazon, que facilita la búsqueda de contenidos mediante comandos de voz. Además, incorpora sonido Dolby Audio y permite utilizar plataformas como Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV y otras aplicaciones de streaming.
Una de sus ventajas es que queda prácticamente oculto detrás de la pantalla, por lo que no modifica la estética del espacio. Sin embargo, existen algunas limitaciones: aunque permite instalar aplicaciones, no funciona como un dispositivo para almacenar películas o series. Además, los modelos con resolución máxima de 1080p no ofrecen calidad 4K, aunque esto no representa un inconveniente para televisores Full HD o HD.
Otra alternativa es el Chromecast de Google, una opción diseñada para transmitir contenido desde el teléfono hacia la pantalla del televisor. A diferencia del Fire TV Stick, su funcionamiento tradicional depende de otro dispositivo para seleccionar y enviar videos, fotografías y otros contenidos.
Esta característica tiene ventajas y desventajas. Por un lado, es necesario utilizar el celular para controlar la reproducción; por otro, permite aprovechar aplicaciones compatibles disponibles en Google Play y la App Store.
El Chromecast también ofrece compatibilidad con formatos de sonido envolvente, como Dolby Digital y Dolby Digital Plus, según el modelo y la configuración utilizada.
Antes de elegir, es importante comprobar que el televisor tenga un puerto HDMI disponible y una conexión a internet estable. También conviene verificar las características específicas de cada dispositivo, ya que la resolución, las aplicaciones compatibles y las funciones pueden variar entre generaciones. De esta forma, podrás transformar tu tele en un Smar TV.