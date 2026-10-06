Cómo transformar tu antiguo televisor en un Smart TV tope de gama gracias al puerto HDMI

El Fire TV Stick de Amazon destaca por su tamaño reducido, facilidad de instalación y buena relación calidad-precio. Este dispositivo se conecta al puerto HDMI del televisor y permite acceder a diferentes aplicaciones de entretenimiento sin depender del teléfono.

El puerto HDMI del televisor es un tesoro: aprendé a sacarle el máximo provecho.

Incluye un control remoto compatible con Alexa, el asistente virtual de Amazon, que facilita la búsqueda de contenidos mediante comandos de voz. Además, incorpora sonido Dolby Audio y permite utilizar plataformas como Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV y otras aplicaciones de streaming.

Una de sus ventajas es que queda prácticamente oculto detrás de la pantalla, por lo que no modifica la estética del espacio. Sin embargo, existen algunas limitaciones: aunque permite instalar aplicaciones, no funciona como un dispositivo para almacenar películas o series. Además, los modelos con resolución máxima de 1080p no ofrecen calidad 4K, aunque esto no representa un inconveniente para televisores Full HD o HD.

Conectá cualquiera de los dispositivos mencionados al puerto HDMI del televisor.

Otra alternativa es el Chromecast de Google, una opción diseñada para transmitir contenido desde el teléfono hacia la pantalla del televisor. A diferencia del Fire TV Stick, su funcionamiento tradicional depende de otro dispositivo para seleccionar y enviar videos, fotografías y otros contenidos.

Esta característica tiene ventajas y desventajas. Por un lado, es necesario utilizar el celular para controlar la reproducción; por otro, permite aprovechar aplicaciones compatibles disponibles en Google Play y la App Store.

El Chromecast también ofrece compatibilidad con formatos de sonido envolvente, como Dolby Digital y Dolby Digital Plus, según el modelo y la configuración utilizada.

Antes de elegir, es importante comprobar que el televisor tenga un puerto HDMI disponible y una conexión a internet estable. También conviene verificar las características específicas de cada dispositivo, ya que la resolución, las aplicaciones compatibles y las funciones pueden variar entre generaciones. De esta forma, podrás transformar tu tele en un Smar TV.