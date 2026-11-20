Por esto mismo, una de las principales empresas en marcas de televisión mantiene activo un plan canje de televisores, que consiste en la entrega del Smart TV viejo que se tiene en casa y la compañía entrega un aparato de última generación, que puede ser de 43 pulgadas o hasta 96 pulgadas.
Cómo es el plan canje de televisores
Como en todo plan canje, para obtener un televisor Smart TV nuevo se debe entregar el aparato viejo, que se recibe como parte de pago. La novedad es que uno puede consultar a través del sitio web de la empresa Samsung, que es la que tiene a cargo el plan canje, por cuánto se recibe ese televisor que se está entregando. Esto es muy importante, ya que se puede ahorrar hasta el 50% de un aparato nuevo.
A ese ahorro que uno obtiene, incluso se puede agregar un porcentaje mayor si el saldo se abonara en un solo pago, por lo que se podría conseguir un televisor Smart TV nuevo pagando aproximadamente el 30% de su valor. Si no, en todo caso, se puede pagar el saldo restante en cuotas sin interés y manteniendo el descuento logrado por la entrega del televisor viejo.
Uno de los requisitos de este plan canje es que el televisor se encuentre funcionando. Si bien, Samsung entrega todos Smart TV de su marca, las personas pueden dar a cambio aparatos de cualquier otra compañía.
Cuáles son los modelos disponibles en el plan canje de televisores
Samsung ha dispuesto más de veinte televisores Smart TV en este plan canje. Se pueden encontrar aparatos de 43 pulgadas o de pantallas de hasta 96 pulgadas. Todos ellos cuentan con la última tecnología en sonido e imagen y se pueden consultar las especificaciones de cada uno en el mismo sitio web de la empresa.
En pocas palabras
- Plan Canje Samsung: Entregá tu Smart TV viejo y accedé a modelos nuevos con descuentos de hasta el 50%.
- Beneficios Adicionales: Pagando al contado podés reducir el valor de compra al 30%, o financiar el resto sin interés.
- Requisitos Clave: El televisor a entregar debe estar en funcionamiento, sin importar la marca original.