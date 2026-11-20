Por esto mismo, una de las principales empresas en marcas de televisión mantiene activo un plan canje de televisores, que consiste en la entrega del Smart TV viejo que se tiene en casa y la compañía entrega un aparato de última generación, que puede ser de 43 pulgadas o hasta 96 pulgadas.

Cómo es el plan canje de televisores

Como en todo plan canje, para obtener un televisor Smart TV nuevo se debe entregar el aparato viejo, que se recibe como parte de pago. La novedad es que uno puede consultar a través del sitio web de la empresa Samsung, que es la que tiene a cargo el plan canje, por cuánto se recibe ese televisor que se está entregando. Esto es muy importante, ya que se puede ahorrar hasta el 50% de un aparato nuevo.