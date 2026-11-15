Un hombre de 46 años fue detenido por la Policía de Mendoza tras intentar robar un televisor de un comercio ubicado en pleno microcentro de la Ciudad de Mendoza y escapar a bordo de un colectivo del transporte público.
Intentó robar un televisor en pleno centro, huyó y fue detenido en el colectivo a pocas cuadras
El hecho ocurrió en el local On City de General Paz y San Martín. El ladrón no pudo llevarse el aparato porque estaba sujetado y cayó tras un operativo cerrojo
El episodio ocurrió alrededor de las 18.10 del día sabado en la sucursal de On City, situada en la intersección de las calles General Paz y San Martín. Gracias al rápido aviso al 911 y a la descripción aportada por el encargado del salón, los efectivos lograron interceptar al sospechoso a pocos metros de la escena.
El intento de robo en el salón comercial
Según la denuncia radicada por el encargado del local, de 39 años, todo comenzó cuando escuchó un ruido extraño en el sector de exhibición. Al acercarse para verificar qué ocurría, sorprendió in fraganti a un sujeto que forcejeaba para llevarse un televisor.
Sin embargo, el delincuente no logró concretar el robo debido a que el aparato contaba con medidas de sujeción de seguridad. Al verse descubierto, salió corriendo del comercio y abordó rápidamente un colectivo para intentar perderse entre el tránsito de la zona céntrica.
Rápido despliegue y captura a pocos metros
Tras recibir la alerta a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la Unidad Operativa (UOP) Capital acudieron al negocio y entrevistaron al encargado, quien detalló las características físicas y la vestimenta del sospechoso.
Con esos datos, los uniformados iniciaron un patrullaje preventivo en las inmediaciones y lograron localizar la unidad del transporte público a pocas cuadras del lugar, procediendo a la aprehensión del hombre de 46 años sin que se registraran heridos.
Por directiva del fiscal de turno, personal de Policía Científica trabajó en el comercio de General Paz y San Martín para realizar las pericias de rigor sobre el televisor violentado y levantar posibles rastros. En tanto, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia por el delito de robo en grado de tentativa.
En pocas palabras
- Robo frustrado: un hombre de 46 años intentó robar un televisor de un local en Mendoza.
- Persecución y captura: huyó en un colectivo pero fue detenido por la policía a pocas cuadras.
- Proceso judicial: quedó a disposición de la Justicia por el delito de robo en grado de tentativa.