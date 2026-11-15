Intentó robar un televisor en pleno centro, huyó y fue detenido en el colectivo a pocas cuadras

Sin embargo, el delincuente no logró concretar el robo debido a que el aparato contaba con medidas de sujeción de seguridad. Al verse descubierto, salió corriendo del comercio y abordó rápidamente un colectivo para intentar perderse entre el tránsito de la zona céntrica.

En el salón comercial de General Paz y San Martín, el sospechoso no logró sustraer el televisor debido a que el aparato se encontraba sujetado.

Rápido despliegue y captura a pocos metros

Tras recibir la alerta a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la Unidad Operativa (UOP) Capital acudieron al negocio y entrevistaron al encargado, quien detalló las características físicas y la vestimenta del sospechoso.

Con esos datos, los uniformados iniciaron un patrullaje preventivo en las inmediaciones y lograron localizar la unidad del transporte público a pocas cuadras del lugar, procediendo a la aprehensión del hombre de 46 años sin que se registraran heridos.

Tras recibir la descripción aportada por el encargado del local, efectivos de la UOP Capital interceptaron y detuvieron al sospechoso a pocos metros del lugar

Por directiva del fiscal de turno, personal de Policía Científica trabajó en el comercio de General Paz y San Martín para realizar las pericias de rigor sobre el televisor violentado y levantar posibles rastros. En tanto, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia por el delito de robo en grado de tentativa.