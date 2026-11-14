Desaparición de una mujer en Maipú: la Justicia ordenó dos rastrillajes e imputó a su pareja

Una desaparición que aún no se puede explicar

Esta es la zona de Fray Luis Beltrán -Maipú- de la que desapareció Florentina Sánchez Vargas el 30 de octubre pasado. Google maps

Uno de los aspectos que los investigadores tuvieron en cuenta al reconstruir los últimos movimientos de Florentina fue el comportamiento que había tenido en otras oportunidades. Según declaraciones de sus allegados, la mujer solía ausentarse de su casa. En alguna ocasión también se fue a Bolivia y luego regresó.

Ese antecedente abrió inicialmente distintas posibilidades sobre lo que podía haber ocurrido. Sin embargo, hay una diferencia importante con aquellas ausencias y es que esta esta vez no hubo regreso ni comunicación que permitiera saber dónde estaba.

Además, Florentina dejó sus pertenencias en la propiedad. Ese detalle resulta especialmente llamativo porque no hay elementos que indiquen que hubiera preparado una partida o que se hubiera llevado sus cosas para ausentarse durante un tiempo.

La denuncia previa por violencia de género

La investigación también tiene otro antecedente que pesa sobre una de las hipótesis, la de un femicidio. En 2025, Florentina le había puesto una denuncia a su pareja, Severo Rentería, por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.

Ese episodio forma parte de los elementos que los investigadores deben considerar para reconstruir la relación y las circunstancias que rodearon la desaparición.

Rentería permanece detenido e imputado por femicidio. Sin embargo, hasta el momento no se encontraron pruebas materiales concluyentes que permitan establecer qué sucedió con Florentina ni confirmar las circunstancias de su muerte.

Dos rastrillajes, drones y ningún rastro

La finca Los Álamos y los sectores cercanos fueron revisados en dos oportunidades por los equipos de investigación. Los procedimientos incluyeron la intervención de efectivos de Homicidios y Policía Científica. Pero no hubo hallazgos significativos.

También se utilizaron drones para observar y rastrillar sectores de difícil acceso.

Pero no aparecieron manchas de sangre, prendas de vestir ni objetos que permitan reconstruir una posible agresión o determinar qué recorrido pudo haber hecho Florentina antes de desaparecer.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que una cámara de seguridad orientada hacia uno de los caminos de salida de la finca no registró a la mujer abandonando el lugar. Esto no significa que no pudiera haber utilizado otro recorrido, pero tampoco permite confirmar que se haya marchado por sus propios medios.

La investigación acerca de la desaparición continúa

Aunque el femicidio es una de las hipótesis que se analiza, la falta pruebas concretas obliga a los investigadores a no cerrarse a otras posibilidades. El antecedente de las ausencias anteriores, los testimonios de las personas cercanas a Florentina y la falta de registros sobre una eventual salida de la finca forman parte de un escenario que todavía presenta numerosos interrogantes.

La búsqueda no permitió encontrar a Florentina y tampoco se pudo establecer con certeza qué pasó dentro de la propiedad en la que vivía.

La investigación continúa y se esperan novedades durante la próxima semana, aunque por ahora no trascendieron detalles sobre las nuevas medidas que podrían adoptarse.