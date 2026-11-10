Imagina acompañar a tu pequeña hija a dormir y al despertarla al otro día ella simplemente haya desaparecido sin dejar rastros. Un caso similar tuvo lugar en México y lo que ocurrió realmente con la niña aún es un misterio, aunque la forma en que la encontraron dio algunos detalles.
Desapareció de su propia habitación con 4 años y 9 días después la encontraron en el mismo lugar de la peor forma posible
Su madre aseguró que había acostado a la niña en su habitación y a la mañana siguiente simplemente desapareció. Su caso es uno de los más misteriosos del mundo
Desapareció de su casa y fue hallada muerta, nueve días después, debajo del colchón
Era una noche del 21 de marzo de 2010, Paulette Gebara Farah, de cuatro años y con una discapacidad motriz que le dificultaba el habla y el movimiento, regresó junto a sus padres a su casa en México. Su madre, Lizette la acostó aproximádamente a las 21:30 y a la mañana siguiente la niñera fue a despertarla y descubrió que la niña no estaba en su cama.
Lo raro era que en la vivienda no había puertas ni ventanas forzadas ni registros en las cámaras del complejo con vigilancia privada. Frente a la imposibilidad de que la menor saliera por sus propios medios, las autoridades desplegaron un operativo masivo bajo la hipótesis de un secuestro.
Sin embargo, la frialdad de los padres ante las cámaras y las contradicciones entre sus declaraciones y las de las niñeras llevaron a la policía a sospechar del círculo íntimo y ordenar su detención el 29 de marzo.
El giro más desconcertante del caso fue la madrugada del 31 de marzo: 9 días después de la desaparición. Los peritos detectaron olor a descomposición y hallaron el cadáver de Paulette en su propia habitación, atrapado al pie de la cama entre el colchón y la estructura de madera.
Nadie entendía cómo el cuerpo no había sido visto antes, considerando que en ese mismo lugar se habían grabado entrevistas y personas habían estado sobre esa cama. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica y compresión torácica. Finalmente el 21 de mayo de 2010, la Fiscalía cerró el expediente catalogando la muerte como un "accidente".
Se determinó que la menor rodó en la cama y cayó en ese hueco, quedando inmovilizada por sus limitaciones físicas. Aunque la resolución dejó muchas dudas respecto a lo que realmente pasó y su caso aún es un misterio.
En pocas palabras
- Desaparición inexplicable: una niña de 4 años desapareció de su habitación en México sin dejar rastros.
- Hallazgo macabro: nueve días después, su cuerpo fue encontrado debajo del colchón en su misma habitación.
- Causa oficial: la autopsia determinó asfixia mecánica y se catalogó como