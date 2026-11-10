Desapareció de su propia habitación con 4 años y 9 días después la encontraron en el mismo lugar de la peor forma posible

Sin embargo, la frialdad de los padres ante las cámaras y las contradicciones entre sus declaraciones y las de las niñeras llevaron a la policía a sospechar del círculo íntimo y ordenar su detención el 29 de marzo.

El giro más desconcertante del caso fue la madrugada del 31 de marzo: 9 días después de la desaparición. Los peritos detectaron olor a descomposición y hallaron el cadáver de Paulette en su propia habitación, atrapado al pie de la cama entre el colchón y la estructura de madera.

Paulette apareció sin vida dentro de su propia habitación, atrapada en un espacio al pie de la cama, entre el colchón y la estructura.

Nadie entendía cómo el cuerpo no había sido visto antes, considerando que en ese mismo lugar se habían grabado entrevistas y personas habían estado sobre esa cama. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica y compresión torácica. Finalmente el 21 de mayo de 2010, la Fiscalía cerró el expediente catalogando la muerte como un "accidente".

Se determinó que la menor rodó en la cama y cayó en ese hueco, quedando inmovilizada por sus limitaciones físicas. Aunque la resolución dejó muchas dudas respecto a lo que realmente pasó y su caso aún es un misterio.