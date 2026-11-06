Salió a jugar con sus hermanos, desapareció en 2 horas y 4 décadas después, un sótano reveló pistas inquietantes

Aquel día cuando llegó la hora de cenar, su familia descubrió que Bobby Joe no había regresado. Sus padres y hermanos lo buscaron, pero no lo encontraron, así que llamaron a la policía.

Las primeras búsquedas se concentraron en el río y un estanque cercano. Los equipos utilizaron buzos, embarcaciones, helicópteros y perros, pero no encontraron ninguna señal del pequeño. Con el paso de los días, la hipótesis de un accidente comenzó a perder fuerza y los investigadores sospecharon que alguien podía habérselo llevado. Aunque sus padres fueron investigados, ambos quedaron descartados como sospechosos.

En 1984 apareció un posible sospechoso: Michael Scott Menzer, un exprofesor de arte que vivía a unos 32 kilómetros del lugar de la desaparición y tenía antecedentes de abuso sexual infantil. Durante un allanamiento en su propiedad, la policía encontró pornografía infantil, fotografías y artículos relacionados con Bobby Joe, además de cadenas y otros elementos inquietantes.

El caso se reactivó décadas después.

Aunque los investigadores lo consideraban un posible responsable, nunca consiguieron pruebas suficientes para vincularlo con la desaparición. Menzer fue condenado posteriormente por el asesinato de dos niños mediante un incendio provocado y murió en prisión en 2008 sin revelar información sobre Bobby Joe.

Las investigaciones continuaron durante décadas. En 2012 se drenó un estanque para buscar restos y, en 2021, se excavó otro terreno relacionado con Menzer. Ninguno de los procedimientos permitió encontrar respuestas. Incluso los análisis de ADN realizados sobre algunos objetos recuperados no consiguieron aportar pruebas concluyentes.

La madre de Bobby Joe murió en 2018 sin conocer el destino de su hijo. Su padre había fallecido en 1999 y el principal sospechoso ya no podía ser interrogado. Más de cuatro décadas después, el caso continúa sin resolverse.