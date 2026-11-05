Salió de su trabajo, desapareció sin dejar rastro y la encontraron de la peor forma posible

La alarma se encendió cuando encontraron su scooter estacionada frente al local con las llaves puestas, desatando un intenso operativo de búsqueda entre caminos rurales, campos y bosques. Con el correr de los días, los rastrillajes detectaron pistas alarmantes: un guante de moto y los aritos de Lisa en un granero cercano, junto con su documento de identidad y partes destrozadas de su celular sobre un camino de tierra, los cuales fueron tirados desde un vehículo en movimiento.

No se encontraron signos de violación, aunque su boca había sido desgarrada y la escena confirmó la brutalidad del crimen.

La encontraron de la peor forma posible

Finalmente, el 12 de junio, tras la sospechosa actitud de dos trabajadores en un complejo agrícola ubicado a tres kilómetros, los peritos descubrieron el cadáver oculto dentro de un estrecho casillero metálico en un acoplado abandonado.

La autopsia determinó que su muerte fue por estrangulamiento con una cuerda, hallándose cinta tapándole la cabeza y su boca totalmente desgarrada. Además, las pruebas periciales de ADN en la ropa interior de la víctima, en la soga homicida y restos biológicos en el granero apuntaron hacia Nerijus Bilevicius, un peón agrícola lituano.

Pese a que el acusado negó rotundamente los cargos declarándose inocente, la justicia desestimó sus coartadas y lo condenó a prisión perpetua. Años después, en 2017, fue trasladado a Lituania, donde falleció en agosto de 2022 tras ser apuñalado por otros penitenciarios.