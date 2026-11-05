Salió de su trabajo, desapareció sin dejar rastro y la encontraron de la peor forma posible

Hace un par de años el crimen de Lisa Holm conmocionó profundamente a toda la sociedad tras convertirse en uno de los sucesos más estremecedores y brutales de la historia. No solo por su desaparición, sino por la forma en que la encontraron y como su caso aún es un misterio.
Salió de su trabajo, desapareció sin dejar: el caso de Lisa Holm
El 7 de junio de 2015, la joven de 17 años volvia sola por primera vez tras terminar su jornada laboral en una cafetería de la pequeña localidad agrícola del sur de Suiza. Pese a que conocía de memoria el breve trayecto hacia su casa, Lisa nunca llegó a su destino y su próxima desaparición llegaba.
A las 18:23 de la tarde, envió un mensaje a su padre avisándole de su salida y, apenas tres minutos más tarde, se comunicó mediante una llamada telefónica. Sin embargo, al contestar, él únicamente logró escuchar voces apagadas, el sonido de una puerta de automóvil cerrándose y luego un silencio absoluto.
La alarma se encendió cuando encontraron su scooter estacionada frente al local con las llaves puestas, desatando un intenso operativo de búsqueda entre caminos rurales, campos y bosques. Con el correr de los días, los rastrillajes detectaron pistas alarmantes: un guante de moto y los aritos de Lisa en un granero cercano, junto con su documento de identidad y partes destrozadas de su celular sobre un camino de tierra, los cuales fueron tirados desde un vehículo en movimiento.
La encontraron de la peor forma posible
Finalmente, el 12 de junio, tras la sospechosa actitud de dos trabajadores en un complejo agrícola ubicado a tres kilómetros, los peritos descubrieron el cadáver oculto dentro de un estrecho casillero metálico en un acoplado abandonado.
La autopsia determinó que su muerte fue por estrangulamiento con una cuerda, hallándose cinta tapándole la cabeza y su boca totalmente desgarrada. Además, las pruebas periciales de ADN en la ropa interior de la víctima, en la soga homicida y restos biológicos en el granero apuntaron hacia Nerijus Bilevicius, un peón agrícola lituano.
Pese a que el acusado negó rotundamente los cargos declarándose inocente, la justicia desestimó sus coartadas y lo condenó a prisión perpetua. Años después, en 2017, fue trasladado a Lituania, donde falleció en agosto de 2022 tras ser apuñalado por otros penitenciarios.
En pocas palabras
- Caso de Lisa Holm: joven de 17 años desapareció tras salir de su primer trabajo y fue encontrada sin vida días después.
- Hallazgo escalofriante: su cuerpo fue descubierto oculto en un acoplado, con signos de estrangulamiento y violencia.
- Condena y fallecimiento: un peón agrícola fue condenado a perpetua por el crimen y falleció en prisión años después.