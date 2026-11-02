Salió a explorar, quedó atrapado en un túnel, lo encontraron de la peor forma posible y 27 horas después cavó su propia tumba

Josh su hermano, fue el primero en encontrarlo y trató de ayudarlo, pero ya era demasiado tarde, pues al tirar de sus extremidades solo provocó que él se resbalara más hacia el fondo y sus brazos quedaran atrapados, así que todos salieron al pedido de ayuda.

Durante aproximadamente 27 horas su muerte parecía tener hora de llega, pero decenas de rescatistas entre bomberos, médicos, expertos en espeleología y voluntarios intentaron sacarlo con cuerdas y poleas y si bien en un momento consiguieron moverlo, una falla en el sistema frustró el rescate.

Su historia inspiró la película The Last Descent.

El fallo fue por la naturaleza misma del lugar, las paredes estaban cubiertas de una arcilla viscosa que cedió e hizo soltar el anclaje de una polea; además, el impacto de un gatillo metálico que se desprendió hirió en la cara a uno de los rescatistas.

Mientras las horas pasaban, John comenzó a debilitarse por la presión y la posición en la que permanecía atrapado, al estar de cabeza, la sangre acumulada en su cráneo le impedía respirar con normalidad y finalmente, su corazón dejó de latir y murió por un paro cardíaco poco antes de la medianoche del 25 de noviembre de 2009.

Su cuerpo nunca pudo recuperarse, por eso las autoridades sellaron la entrada de la cueva y la convirtieron en su tumba definitiva donde se colocó una placa conmemorativa con su nombre.