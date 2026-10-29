Una joven de 16 años desapareció luego de salir a trotar por un rato antes de su turno de trabajo y nunca regresó. La investigación reveló detalles escalofriantes gracias a una carta hallada en su habitación, aunque su caso sigue siendo un misterio.
Salió a correr 20 minutos y desapareció sin dejar rastro: 28 años después aún no se sabe qué le pasó
La noche del 22 de agosto de 1998, Tera Smith una adolescente de 16 años, salió de su casa en California, para dar una caminata. Le dijo a su hermana menor que regresaría en 20 minutos, pero nunca volvió.
Tera era la mayor de cuatro hermanos, amaba los caballos y la naturaleza. Y aunque aquella noche sus padres la habían castigado, decidió salir antes de volver al trabajo familiar. Cuando no apareció, sus padres empezaron a buscarla desesperadamente.
La investigación reveló que Tera podría haber mantenido una relación con Troy Zink, su instructor de taekwondo, de 29 años y casado. Él aseguró que la pasó a buscar aquella noche y la dejó para que siguiera corriendo. También afirmó que ella le había pedido 2.000 dólares.
Con el paso de los días, la familia encontró en la habitación de Tera una carta que parecía indicar que quería terminar la relación. Sin embargo, las autoridades nunca lo nombraron sospechoso de su desaparición.
Durante un registro de su estudio de taekwondo, encontraron armas de fuego que no podía poseer legalmente por sus antecedentes penales. Entonces el instructor fue condenado por posesión ilegal de armas, pero ese delito no resolvió el misterio de la desaparición. La policía buscó durante meses con perros especializados y llegó a realizar una búsqueda exhaustiva en un lago cercano.
Pese a los esfuerzos, no encontró rastros de la adolescente. Tampoco se realizaron arrestos ni se identificó oficialmente a un responsable de su desaparición. Actualmente, el caso continúa sin resolverse y su familia sigue buscando respuestas con la esperanza de que alguien aporte información capaz de esclarecer qué ocurrió aquella noche.
En pocas palabras
- Desaparición misteriosa: Tera Smit, de 16 años, salió a correr y nunca regresó, dejando un caso sin resolver.
- Pista escalofriante: una carta encontrada en su habitación sugería el fin de una relación con su instructor de taekwondo.
- Investigación inconclusa: a pesar de la búsqueda y el hallazgo de armas ilegales del instructor, su paradero sigue siendo un misterio tras 28 años.