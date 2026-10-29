Salió a correr 20 minutos y desapareció sin dejar rastro: 28 años después aún no se sabe qué le pasó

La investigación reveló que Tera podría haber mantenido una relación con Troy Zink, su instructor de taekwondo, de 29 años y casado. Él aseguró que la pasó a buscar aquella noche y la dejó para que siguiera corriendo. También afirmó que ella le había pedido 2.000 dólares.

Con el paso de los días, la familia encontró en la habitación de Tera una carta que parecía indicar que quería terminar la relación. Sin embargo, las autoridades nunca lo nombraron sospechoso de su desaparición.

Sus padres aún la buscan y piden justicia.

Durante un registro de su estudio de taekwondo, encontraron armas de fuego que no podía poseer legalmente por sus antecedentes penales. Entonces el instructor fue condenado por posesión ilegal de armas, pero ese delito no resolvió el misterio de la desaparición. La policía buscó durante meses con perros especializados y llegó a realizar una búsqueda exhaustiva en un lago cercano.

Pese a los esfuerzos, no encontró rastros de la adolescente. Tampoco se realizaron arrestos ni se identificó oficialmente a un responsable de su desaparición. Actualmente, el caso continúa sin resolverse y su familia sigue buscando respuestas con la esperanza de que alguien aporte información capaz de esclarecer qué ocurrió aquella noche.