En los aeropuertos existen múltiples normas y protocolos que se han ido perfeccionando o cambiando con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y las necesidades contextuales. Muchos de estos procedimientos que hay que realizar para subir al avión nos resultan llamativos e inusuales, pero tienen un significado.
¿Por qué no se pueden pasar líquidos de más de 100 ml en los aeropuertos?
Una regla de aeropuertos llamativa, pero con un significado muy importante. La razón por la que no se pueden pasar botellas grandes con líquidos
Por ejemplo, cuando se pasa por el control de seguridad que detecta los metales y escanea los objetos que llevamos en el equipaje de mano, hay una consigna que es muy clara y que muchas personas les harían problemas en el control: no se pueden pasar botellas o envases de líquidos que suponen los 100 mililitros.
Lo llamativo es que, una vez que se pasa por el control, se pueden comprar botellas con agua y algunas cosas en la zona free. El problema está antes de ingresar a la zona de embarque y no sobre el avión.
Quienes no siguen esta norma, muchas veces tienen que parar al final del control, abrir las mochilas, correr a tirar el agua de las botellas, las cremas, los perfumes grandes, champús y pastas de más de 100 mililitros. Y ojo, no importa si el envase es grande, pero está casi vacío; también te lo van a retener.
Para evitar este problema, la regla es la siguiente: los productos de mayor cantidad van directo a la valija que se despacha. Para entender qué se considera como líquido, hay que pensar que si se derrama, no pasa.
¿Por qué en los controles de los aeropuertos no se pueden pasar líquidos de más de 100 mililitros?
No se puede pasar agua u otros líquidos que superen los 100 ml por el control de seguridad de los aeropuertos debido a motivos de seguridad aérea. Varía de acuerdo a la aerolínea.
En el año 2006, esta medida se reforzó a nivel global tras desbaratar un complot terrorista en Reino Unido que planeaba usar componentes químicos líquidos para detonar explosivos en pleno vuelo.
Los rayos X convencionales de los escáneres muestran la forma de los objetos y la densidad, pero no pueden determinar de manera rápida la composición química de un líquido.
Solo se permiten 100 mililitros porque esa cantidad se considera insuficiente para armar un artefacto explosivo a gran escala. Esto es en el equipaje de mano que va en la cabina; de todas formas, las valijas grandes también se escanean.
¿Por qué sí se pueden adquirir líquidos y botellas en la zona free? Los productos que compras en las zonas libres de impuestos de los aeropuertos o locales de comidas pasan por cadenas de control de seguridad internas y confiables.
Otras cosas que no se pueden pasar en los aeropuertos
En el equipaje de mano del avión tampoco se pueden llevar objetos cortantes o punzantes, como alicates, tijeras, cuchillas, cuteres o herramientas de trabajo. Solo pueden ir en la bodega.
Elementos deportivos muy grandes no se pueden llevar a la cabina del avión, como palos de golf, bastones de trekking. Ni hablar de explosivos, armas o pírotecnia.
En pocas palabras
- Seguridad aérea: Se restringe el paso de líquidos de mc3a1s de 100 ml en equipaje de mano por motivos de seguridad para prevenir ataques.
- Origen de la medida: La norma se reforzc3b3 globalmente en 2006 tras un complot terrorista en Reino Unido que buscaba usar quibcos libquidos.
- Excepciones y alternativas: Se permiten botellas compradas en zona de seguridad y los libquidos de mibc3a1s de 100 ml deben ir en la bodega.