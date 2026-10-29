¿Por qué no se pueden pasar líquidos de más de 100 ml en los aeropuertos?

La razón por la que no se pueden pasar líquidos grandes por los aeropuertos.

Quienes no siguen esta norma, muchas veces tienen que parar al final del control, abrir las mochilas, correr a tirar el agua de las botellas, las cremas, los perfumes grandes, champús y pastas de más de 100 mililitros. Y ojo, no importa si el envase es grande, pero está casi vacío; también te lo van a retener.

Para evitar este problema, la regla es la siguiente: los productos de mayor cantidad van directo a la valija que se despacha. Para entender qué se considera como líquido, hay que pensar que si se derrama, no pasa.

¿Por qué en los controles de los aeropuertos no se pueden pasar líquidos de más de 100 mililitros?

No se puede pasar agua u otros líquidos que superen los 100 ml por el control de seguridad de los aeropuertos debido a motivos de seguridad aérea. Varía de acuerdo a la aerolínea.

En el año 2006, esta medida se reforzó a nivel global tras desbaratar un complot terrorista en Reino Unido que planeaba usar componentes químicos líquidos para detonar explosivos en pleno vuelo.

Los rayos X convencionales de los escáneres muestran la forma de los objetos y la densidad, pero no pueden determinar de manera rápida la composición química de un líquido.

Solo se permiten 100 mililitros porque esa cantidad se considera insuficiente para armar un artefacto explosivo a gran escala. Esto es en el equipaje de mano que va en la cabina; de todas formas, las valijas grandes también se escanean.

¿Por qué sí se pueden adquirir líquidos y botellas en la zona free? Los productos que compras en las zonas libres de impuestos de los aeropuertos o locales de comidas pasan por cadenas de control de seguridad internas y confiables.

Otras cosas que no se pueden pasar en los aeropuertos

En el equipaje de mano del avión tampoco se pueden llevar objetos cortantes o punzantes, como alicates, tijeras, cuchillas, cuteres o herramientas de trabajo. Solo pueden ir en la bodega.

Conocer los protocolos te puede evitar malos ratos en el aeropuerto.

Elementos deportivos muy grandes no se pueden llevar a la cabina del avión, como palos de golf, bastones de trekking. Ni hablar de explosivos, armas o pírotecnia.