La Fuerza Aérea Brasileña interceptó el 23 de octubre un avión procedente de Bolivia que volaba de forma irregular sobre el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil. La operación movilizó un A-29 Super Tucano y un E-99 de vigilancia aérea y terminó con un aterrizaje forzoso, el incendio del aparato y la huida del piloto.
Un país de América del Sur desplegó un avión A-29 Super Tucano y un E-99 para interceptar una aeronave procedente de Bolivia
La interceptación de un avión boliviano por parte de la Fuerza Aérea Brasileña en Mato Grosso expone la complejidad del control aéreo en América del Sur.
Según informó la propia Fuerza Aérea de este país de América del Sur, la aeronave era un Cessna blanco que volaba sin plan de vuelo y cuya matrícula no pudo ser identificada. Estas irregularidades llevaron a las autoridades a activar los procedimientos de vigilancia e interceptación del espacio aéreo.
El avión fue localizado tras un aterrizaje forzoso
El A-29 Super Tucano fue el encargado de interceptar el avión, mientras que el E-99, conocido como avión-radar, contribuyó a detectar y seguir sus movimientos. Sus sistemas permiten localizar aeronaves incluso cuando vuelan a baja altitud o atraviesan regiones remotas, una capacidad importante para vigilar zonas extensas y fronterizas.
La intervención se desarrolló bajo la coordinación del Comando de Operaciones Aeroespaciales de Brasil y contó con la participación de la Policía Federal. Al advertir la interceptación, el piloto de la avioneta realizó un aterrizaje forzoso cerca del municipio de Juara, en el noroeste de Mato Grosso, a unos 550 kilómetros de Cuiabá, la capital estatal. Después incendió el aparato y huyó del lugar.
La operación expone los desafíos del control aéreo en América del Sur
Hasta el momento, la información publicada por las autoridades no confirma que la aeronave transportara drogas ni ha identificado públicamente al piloto. Por ello, aunque los vuelos irregulares pueden estar relacionados con actividades ilícitas, no es posible afirmar que este caso estuviera vinculado al narcotráfico.
El episodio vuelve a poner el foco en la vigilancia del espacio aéreo de América del Sur, especialmente en las zonas fronterizas donde las grandes distancias y la presencia de áreas de difícil acceso complican el seguimiento de aeronaves pequeñas.
La operación se produjo en un contexto de otras interceptaciones recientes en Brasil. El 22 de octubre, un día antes del incidente en Mato Grosso, la Fuerza Aérea Brasileña detectó un helicóptero Robinson R44 procedente de Venezuela que volaba sin plan de vuelo y sin matrícula identificada sobre el estado de Roraima.
En pocas palabras
- Fuerza Aérea de Brasil: Interceptó un avión de Bolivia que volaba sin plan de vuelo sobre Mato Grosso.
- Operación de Control Aéreo: Se desplegaron aviones A-29 Super Tucano y E-99 para la vigilancia e interceptación.
- Desafíos Regionales: El incidente expone la complejidad del control aéreo y la vigilancia de fronteras en América del Sur.