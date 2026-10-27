Un país de América del Sur desplegó un avión A-29 Super Tucano y un E-99 para interceptar una aeronave procedente de Bolivia

La intervención se desarrolló bajo la coordinación del Comando de Operaciones Aeroespaciales de Brasil y contó con la participación de la Policía Federal. Al advertir la interceptación, el piloto de la avioneta realizó un aterrizaje forzoso cerca del municipio de Juara, en el noroeste de Mato Grosso, a unos 550 kilómetros de Cuiabá, la capital estatal. Después incendió el aparato y huyó del lugar.

La operación expone los desafíos del control aéreo en América del Sur

Hasta el momento, la información publicada por las autoridades no confirma que la aeronave transportara drogas ni ha identificado públicamente al piloto. Por ello, aunque los vuelos irregulares pueden estar relacionados con actividades ilícitas, no es posible afirmar que este caso estuviera vinculado al narcotráfico.

El episodio vuelve a poner el foco en la vigilancia del espacio aéreo de América del Sur, especialmente en las zonas fronterizas donde las grandes distancias y la presencia de áreas de difícil acceso complican el seguimiento de aeronaves pequeñas.

La operación se produjo en un contexto de otras interceptaciones recientes en Brasil. El 22 de octubre, un día antes del incidente en Mato Grosso, la Fuerza Aérea Brasileña detectó un helicóptero Robinson R44 procedente de Venezuela que volaba sin plan de vuelo y sin matrícula identificada sobre el estado de Roraima.