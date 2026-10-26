¿Por qué los aviones no vuelan en línea recta?

¿Por qué los recorridos no van en línea recta? Los aviones no cruzan de un punto a otro siguiendo una línea recta; esto tiene una explicación muy interesante.

La explicación a por qué un avión no vuela siguiendo una línea recta en el mapa

Si pensamos en el clásico mapa plano que usamos en la escuela, pensamos en líneas rectas o rutas lineales en el cielo. Pero la tierra es una esfera, no un plano, y eso cambia toda la concepción de las rutas aéreas que podemos tener.

Los aviones sí vuelan siguiendo una línea, pero en una superficie curva; por eso en los mapas de rutas se ven de esta manera. Lo que está distorsionado es el mapa, no la ruta.

Para recorrer la distancia más corta entre dos puntos en una esfera, los aviones siguen un arco de círculo máximo o ruta ortodrómica. Al proyectar esa línea en un mapa plano, parece una curva.

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De hecho, al observar esta curva en el mapa, puede dar la sensación de que es un recorrido más largo en comparación con uno que se realizaría en una recta, pero no es así.

En un vuelo que va de Sídney a Santiago de Chile, por ejemplo, la curva va más cerca de los polos y, por lo tanto, se achica el trayecto porque en estas zonas la circunferencia es menor.

Otros factores influyen en la ruta de un avión, tales como las corrientes de viento a gran altitud, la seguridad y la cercanía de aeropuertos de emergencia, el clima, las turbolencias y las zonas prohibidas de circulación aérea.

Curiosidades sobre la ruta de un avión

Cómo son los mapas de aerovías o rutas que siguen los aviones.