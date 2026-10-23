El caso de Vesna Vulović: un avión se partió en tres a 10.000 metros de altura y solo ella logró sobrevivir

Por la explosión y posterior desintegración, el incidente tuvo un total de 27 víctimas fatales de las 28 personas que iban a bordo: 23 pasajeros y 4 miembros de tripulación. Vesna fue la única sobreviviente.

Una bomba escondida en la zona de equipaje produjo la explosión.

El atentado se atribuyó a nacionalistas croatas. Tal y como comentó Vesna tiempo después del accidente, uno de los pasajeros se veía muy intranquilo al subir al avión; pasajero que aparentemente registró una maleta en Estocolmo, bajó en Copenhague y no volvió a abordar el avión que continuaba su curso desde este último punto.

¿Quién fue Vesna Vulović? La única sobreviviente del 367 de JAT Yugoslav Airlines

Vesna Vulović fue una auxiliar de vuelo o tripulante de cabina serbia que sobrevivió al vuelo 367 de JAT y falleció en 2016 a los 66 años. Rompió el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas, de 10.160 metros.

Debido a una combinación de factores físicos, médicos y estructurales, pudo sobrevivir a la caída. Cuando el avión se partió en tres, la azafata quedó atrapada en la cola del avión e inconsciente. La porción del avión comenzó a caer dando giros, pero no de golpe ni de forma brusca.

La azafata sobreviviente murió en 2016 a los 66 años.

Vesna, atrapada en el fuselaje del avión e inmovilizada por un carrito de comida, se mantuvo segura y la cola del avión funcionó como una jaula que ayudó a estabilizar el descenso. El avión se desplomó en una ladera montañosa con pinos y nieve que absorbieron la energía del golpe.

Esta historia también cuenta con un factor médico importante que pudo ser uno de los motivos que le salvó la vida a la azafata: Vesna sufría de presión arterial baja crónica, afección que evitó que su corazón estallara debido a la rápida descompresión.