La DGE anunció la creación de aulas con grados combinados desde 2027 en Mendoza

La combinación de años no implica que todos los chicos deban aprender los mismos contenidos. La propuesta contempla actividades y objetivos diferenciados según el grado que cursa cada estudiante, con una organización pedagógica que permita respetar los distintos ritmos de aprendizaje.

La nueva experiencia educativa comenzará con una prueba piloto en el 2027. Imagen ilustrativa

Qué docentes estarán a cargo

Las aulas funcionarán con parejas pedagógicas integradas por un maestro de primaria y un docente de educación especial. El trabajo conjunto apunta a brindar un acompañamiento más personalizado y a desarrollar estrategias para responder a las necesidades educativas de cada alumno.

La modalidad contempla jornadas de cuatro horas, en los turnos mañana y tarde. La capacidad prevista es de hasta 90 estudiantes, distribuidos en los grupos establecidos para esta experiencia.

A qué estudiantes está dirigido el modelo

La propuesta está pensada para alumnos que necesitan alternativas de enseñanza y acompañamiento para sostener sus trayectorias escolares. Entre las situaciones contempladas figuran las dificultades de aprendizaje, la discapacidad, el autismo, las enfermedades prolongadas y las interrupciones en la escolaridad.

También se consideran casos de estudiantes con capacidades sobresalientes o que registran ausencias frecuentes por actividades deportivas, artísticas o científicas. La intención es adaptar la propuesta educativa a las circunstancias de cada chico, sin que las dificultades para sostener la escolaridad se conviertan en un obstáculo para continuar aprendiendo.

Planes individuales y seguimiento

El modelo prevé un Plan Individual de Progreso para cada estudiante, con objetivos, estrategias de enseñanza y seguimiento. De esta manera, el trabajo pedagógico podrá organizarse en función de los aprendizajes que necesita alcanzar cada alumno.

Según los lineamientos difundidos sobre la iniciativa, el acceso a los apoyos educativos no exige contar con un diagnóstico médico ni con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La propuesta pone el foco en las necesidades educativas y en los recursos que requiere cada estudiante para avanzar en su escolaridad.

Una experiencia que comenzará en 2027

La escuela Eva Perón, de Capital, será la sede inicial de esta modalidad, que comenzará a funcionar durante el ciclo lectivo 2027. La implementación permitirá poner a prueba una organización distinta de la enseñanza primaria y evaluar su funcionamiento.

La DGE analizará los resultados de la experiencia antes de definir una posible ampliación a otras escuelas. Por ahora, el modelo comenzará en esa institución, con grupos de grados combinados, parejas pedagógicas y estrategias individuales de acompañamiento.