La DGE anunció la creación de aulas con grados combinados desde 2027 en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) implementará desde el ciclo lectivo 2027 un modelo de aulas con grados combinados en Mendoza. La experiencia comenzará en la escuela Eva Perón, de Capital, y apunta a ofrecer otras formas de acompañamiento a estudiantes que necesitan una propuesta pedagógica diferente de la tradicional.
La información figura en la resolución 6951/2026 de la DGE, que establece los lineamientos de esta modalidad. La iniciativa contempla grupos integrados por alumnos de distintos años de la primaria, docentes que trabajan en conjunto y estrategias adaptadas a las necesidades de cada alumno.
Cómo organizará la DGE las aulas con grados combinados
El esquema prevé tres grupos. El primero reunirá a estudiantes de 1º, 2º y 3º grado; el segundo, a quienes cursan 4º y 5º; y el tercero, a los alumnos de 6º y 7º grado.
La combinación de años no implica que todos los chicos deban aprender los mismos contenidos. La propuesta contempla actividades y objetivos diferenciados según el grado que cursa cada estudiante, con una organización pedagógica que permita respetar los distintos ritmos de aprendizaje.
Qué docentes estarán a cargo
Las aulas funcionarán con parejas pedagógicas integradas por un maestro de primaria y un docente de educación especial. El trabajo conjunto apunta a brindar un acompañamiento más personalizado y a desarrollar estrategias para responder a las necesidades educativas de cada alumno.
La modalidad contempla jornadas de cuatro horas, en los turnos mañana y tarde. La capacidad prevista es de hasta 90 estudiantes, distribuidos en los grupos establecidos para esta experiencia.
A qué estudiantes está dirigido el modelo
La propuesta está pensada para alumnos que necesitan alternativas de enseñanza y acompañamiento para sostener sus trayectorias escolares. Entre las situaciones contempladas figuran las dificultades de aprendizaje, la discapacidad, el autismo, las enfermedades prolongadas y las interrupciones en la escolaridad.
También se consideran casos de estudiantes con capacidades sobresalientes o que registran ausencias frecuentes por actividades deportivas, artísticas o científicas. La intención es adaptar la propuesta educativa a las circunstancias de cada chico, sin que las dificultades para sostener la escolaridad se conviertan en un obstáculo para continuar aprendiendo.
Planes individuales y seguimiento
El modelo prevé un Plan Individual de Progreso para cada estudiante, con objetivos, estrategias de enseñanza y seguimiento. De esta manera, el trabajo pedagógico podrá organizarse en función de los aprendizajes que necesita alcanzar cada alumno.
Según los lineamientos difundidos sobre la iniciativa, el acceso a los apoyos educativos no exige contar con un diagnóstico médico ni con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La propuesta pone el foco en las necesidades educativas y en los recursos que requiere cada estudiante para avanzar en su escolaridad.
Una experiencia que comenzará en 2027
La escuela Eva Perón, de Capital, será la sede inicial de esta modalidad, que comenzará a funcionar durante el ciclo lectivo 2027. La implementación permitirá poner a prueba una organización distinta de la enseñanza primaria y evaluar su funcionamiento.
La DGE analizará los resultados de la experiencia antes de definir una posible ampliación a otras escuelas. Por ahora, el modelo comenzará en esa institución, con grupos de grados combinados, parejas pedagógicas y estrategias individuales de acompañamiento.
En pocas palabras
- Aulas combinadas: la DGE implementará aulas con grados combinados a partir de 2027 en Mendoza, comenzando en la escuela Eva Perón.
- Objetivo: brindar acompañamiento pedagógico a estudiantes con necesidades específicas, incluyendo dificultades de aprendizaje y discapacidades.
- Modelo: incluye parejas pedagógicas de docentes, planes individuales de progreso y flexibilidad en los apoyos educativos.