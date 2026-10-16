El programa Deporte en la Escuela ya tiene campeones en futsal, básquet y handball

El gobernador Alfredo Cornejo participó de las jornadas finales del Programa Deporte en la Escuela, y hasta se animó a demostrar habilidades futbolísticas.

Los campeones del básquet del Plan Provincial Deporte en la Escuela

Quienes festejaron en el baloncesto fueron los sancarlinos, que se impusieron en ambas ramas. En femenino ganó la final El Instituto PS-086 Nuestra Señora del Huerto, de Eugenio Bustos, que enfrentó al Instituto Virgen del Carmen de Cuyo, de Maipú, que resultó subcampeón y ganó el premio Juego Limpio.

El tercer lugar quedaron las chicas del Colegio del Niño Jesús, de Tunuyán.

En cuanto a la competencia entre varones, el equipo campeón fue el del Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta (San Carlos), que se impuso en la final a los maipucinos del Colegio Virgen del Carmen de Cuyo, que repitió medalla de plata.

El tercer puesto fue para la Escuela N°4-124 Reynaldo Merín; mientras que la Copa Fair Play fue para el Instituto Secundario Malargüe.

La Copa Challenger del futsal femenino, que este año se la lleva Lavalle.

Los norteños campeones del Futsal

En las definiciones del torneo Deporte en la Escuela, la rama femenina quedó para las jugadoras de Lavalle, mientras que en masculino ganaron los de Las Heras.

En la tercera jornada de las finales provinciales del Deporte Escolar, el futsal femenino tuvo como ganadoras a las estudiantes de Lavalle, que se impusieron a sus pares de Guaymallén. mientras que el tercer escalón del podio fue para las representantes de Maipú. la Copa Juego Limpio fue para San Rafael-

En cuanto al futsal masculino, el campeón resultó Las Heras, que superó a Lavalle, mientras que Maipú completó el podio, además de ganar la Copa Juego Limpio.

También se premió el juego limpio en esta competencia estudiantil provincial.

El Handball: Guaymallén y San Carlos campeones

En la rama femenina del balonmano resultaron campeonas las representantes de Guaymallén finalistas junto a San Rafael, que obtuvo el segundo puesto. En tercer lugar se posicionó San Martín. La Copa Fair Play quedó para San Rafael.

En el handball masculino, el campeón fue San Carlos, vencedor de Malargüe (subcampeón y ganador de la Copa Fair Play) en la final. El tercer puesto fue para Junín.