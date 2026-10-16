Desde el martes se disputan las finales provinciales del Programa Deporte en la Escuela, para alumnos secundarios de todo Mendoza, donde los ganadores representarán a la provincia en la etapa nacional. El básquet, handball, y el futsal, masculino y femenino ya tienen a sus ganadores.
El programa Deporte en la Escuela ya tiene campeones en futsal, básquet y handball
La competencia para estudiantes secundarios organizados por la DGE y la Subsecretaría de Deportes coronó a los campeones de futsal, handball y básquet
Los estadios cubiertos de la UNCuyo y el club General San Martín -Pacífico-, fueron escenarios de los partidos definitorios de las ramas femenina y masculina. En el básquet hicieron doblete resultaron campeones los quintetos de San Carlos, mientras que en futsal se consagraron Lavalle (femenino) y Las Heras (masculino).
En las jornadas definitorias acompañaron los partidos el propio gobernador Alfredo Cornejo, el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, y el jefe del área de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar.
Los campeones del básquet del Plan Provincial Deporte en la Escuela
Quienes festejaron en el baloncesto fueron los sancarlinos, que se impusieron en ambas ramas. En femenino ganó la final El Instituto PS-086 Nuestra Señora del Huerto, de Eugenio Bustos, que enfrentó al Instituto Virgen del Carmen de Cuyo, de Maipú, que resultó subcampeón y ganó el premio Juego Limpio.
El tercer lugar quedaron las chicas del Colegio del Niño Jesús, de Tunuyán.
En cuanto a la competencia entre varones, el equipo campeón fue el del Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta (San Carlos), que se impuso en la final a los maipucinos del Colegio Virgen del Carmen de Cuyo, que repitió medalla de plata.
El tercer puesto fue para la Escuela N°4-124 Reynaldo Merín; mientras que la Copa Fair Play fue para el Instituto Secundario Malargüe.
Los norteños campeones del Futsal
En las definiciones del torneo Deporte en la Escuela, la rama femenina quedó para las jugadoras de Lavalle, mientras que en masculino ganaron los de Las Heras.
En la tercera jornada de las finales provinciales del Deporte Escolar, el futsal femenino tuvo como ganadoras a las estudiantes de Lavalle, que se impusieron a sus pares de Guaymallén. mientras que el tercer escalón del podio fue para las representantes de Maipú. la Copa Juego Limpio fue para San Rafael-
En cuanto al futsal masculino, el campeón resultó Las Heras, que superó a Lavalle, mientras que Maipú completó el podio, además de ganar la Copa Juego Limpio.
El Handball: Guaymallén y San Carlos campeones
En la rama femenina del balonmano resultaron campeonas las representantes de Guaymallén finalistas junto a San Rafael, que obtuvo el segundo puesto. En tercer lugar se posicionó San Martín. La Copa Fair Play quedó para San Rafael.
En el handball masculino, el campeón fue San Carlos, vencedor de Malargüe (subcampeón y ganador de la Copa Fair Play) en la final. El tercer puesto fue para Junín.
En pocas palabras
- Deporte en la Escuela: Ya se coronaron los campeones de básquet y futsal en la competencia provincial para estudiantes.
- Competencia deportiva: Se disputaron finales de básquet, futsal y handball en estadios de la UNCuyo y club General San Martín.
- Ganadores destacados: San Carlos (básquet), Lavalle (futsal femenino) y Las Heras (futsal masculino) se consagraron campeones.