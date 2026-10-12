Comienzan las finales del Programa Provincial Deporte en la Escuela

Del 13 al 16 de octubre, los estadios de UNCuyo y Club General San Martín -Pacifico- serán las sedes de las finales del Programa de Deporte Escolar, creado y organizado en forma conjunta por la Dirección General de Escuelas (DGE), y la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, con la articulación del Instituto de Educación Física Dr. Jorge E. Coll, para alumnos de 1° y 3° año de las escuelas secundarias.

Más de 36 mil alumnos secundarios han disputado las competencias de deporte interescolar de la DGE y la Subsecretaría de Deportes.

Comienzan las finales del Programa Deporte en la Escuela

Durante cuatro jornadas, estudiantes de distintos puntos de la provincia llegarán a esta instancia final luego de transitar las etapas intraescolar, de núcleos, y departamental. Los deportes en competencia son cuatro: futsal, handball, básquet y vóleibol.