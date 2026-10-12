Esta semana comienza la etapa de definiciones del programa de deporte escolar que reemplaza a aquellos Intercolegiales, y que entró en la fase de finales provinciales bajo el nombre del Programa Provincial Deporte en la Escuela, de la que han participado más de 36 mil alumnos mendocinos.
Comienzan las finales del Programa Provincial Deporte en la Escuela
Entre el 13 y 16 de octubre se disputarán en la UNCuyo y Club General las finales del Programa Provincial Deporte en la Escuela
Del 13 al 16 de octubre, los estadios de UNCuyo y Club General San Martín -Pacifico- serán las sedes de las finales del Programa de Deporte Escolar, creado y organizado en forma conjunta por la Dirección General de Escuelas (DGE), y la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, con la articulación del Instituto de Educación Física Dr. Jorge E. Coll, para alumnos de 1° y 3° año de las escuelas secundarias.
Comienzan las finales del Programa Deporte en la Escuela
Durante cuatro jornadas, estudiantes de distintos puntos de la provincia llegarán a esta instancia final luego de transitar las etapas intraescolar, de núcleos, y departamental. Los deportes en competencia son cuatro: futsal, handball, básquet y vóleibol.
Más que una competencia, Deporte Escolar propone educar a través del deporte: promover hábitos saludables, fortalecer la convivencia y transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación y el juego limpio.
El cronograma de las finales del Programa de Deportes en las Escuelas
- Martes 13/10 — Handball, femenino y masculino
- Miércoles 14/10 — Básquetbol, femenino y masculino
- Jueves 15/10 — Futsal, femenino y masculino
- Viernes 16/10 — Vóleibol, femenino y masculino
El programa también contempla instancias de capacitación para profesores de Educación Física, fortaleciendo herramientas y conocimientos que acompañan el desarrollo del deporte en las escuelas de toda Mendoza.
En pocas palabras
- Deporte Escolar: Comienzan las finales provinciales con más de 36 mil alumnos en Mendoza.
- Sedes y Fechas: Del 13 al 16 de octubre en UNCuyo y Club General San Martín.
- Disciplinas: Se competirá en futsal, handball, básquet y vóleibol, promoviendo valores.