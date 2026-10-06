Juegos Suramericanos: el Gobierno de Mendoza hizo un reconocimiento a los mendocinos destacados

Mendocinos destacados en los Juegos Suramericanos 2026

Los representantes de nuestra provincia obtuvieron siete medallas de oro, siete de plata y ocho de bronce en estas disciplinas: atletismo, tenis de mesa, hockey sobre césped, ciclismo, gimnasia artística, remo, taekwondo, esgrima, boxeo, frontball, canotaje y equitación. El desempeño provincial reflejó la diversidad y el nivel alcanzado por los deportistas mendocinos en el ámbito nacional e internacional.

"Cuando nos propusieron este reconocimiento entendimos que es muy importante para ustedes, que se los ponga en valor, pero también es muy importante para un montón de mendocinos que se ven reflejados en ustedes, y ese es el mensaje que queremos transmitir", Alfredo Cornejo "Cuando nos propusieron este reconocimiento entendimos que es muy importante para ustedes, que se los ponga en valor, pero también es muy importante para un montón de mendocinos que se ven reflejados en ustedes, y ese es el mensaje que queremos transmitir", Alfredo Cornejo

El Gobernador consideró que "este reconocimiento tiene un valor simbólico, que agrega cultura de esfuerzo, cultura de trabajo, que hay todo un equipo detrás, padres, madres, familiares, amigos, hermanos y clubes”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Deportes agradeció a los senadores por la iniciativa y destacó que el reconocimiento permite visibilizar el proceso que existe detrás de cada resultado. "Nosotros entendemos que, por supuesto, lo pregonamos permanentemente, el esfuerzo, visibilizar lo que hacen ustedes, pero en todo el proceso, que es lo que más destacamos", dijo Chiapetta.

"Hoy es fácil sacarse fotos con los ganadores, con los que representan a la provincia, al país, en estos exitosos Juegos Sudamericanos que pasamos, pero creo que en silencio lo que han hecho la familia, los entrenadores, los clubes, el Gobierno acompañando de atrás siempre, pero humildemente acompañando todo este proceso es lo que hoy estamos poniendo en valor", completó el funcionario de Deportes.

Santiago Lorenzo, del tenis de mesa.

Cuáles fueron los deportistas mendocinos destacados en Santa Fe

El sanrafaelino Santiago Lorenzo fue uno de los grandes protagonistas de la delegación y se convirtió en el mendocino más premiado de los Juegos Suramericanos, con cuatro medallas en tenis de mesa: oro en dobles masculino, plata en singles masculino y dos bronces, en dobles mixtos y por equipos masculino.

También tuvieron actuaciones destacadas Julieta Benedetti, con oro en ciclismo de ruta y bronce en ómnium; Fernando Joel Contreras, campeón en mountain bike cross country; Agustín Pinti, con oro en atletismo: posta 4 por 400 metros mixta, y plata en la posta masculina 4 x 400; y María Delfina Estoco, con una medalla de oro por equipos y una plata en gimnasia artística.

Julieta Benedetti, oro en ciclismo.

A esta cosecha se sumaron las medallas de oro obtenidas por las mendocinas Milagros Alastra, que fue campeona del Mundial con Las Leonas en Países Bajos, y Sol Guignet, integrantes del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped. También alcanzaron el podio Martín Mansilla, con plata y bronce en remo; Mateo Di Leo, con plata en taekwondo; Lucas Agustín Mesa, con plata en salto ecuestre por equipos; Tais Tatu Trimarchi, con bronce en canotaje; Jesús Lugones, con bronce en esgrima; Delfina Arancibia, con bronce en boxeo, y Adrián Astorga, con bronce en frontball.

Fernando Contreras, oro en ciclismo- mountain bike.

La participación mendocina se completó con otros representantes que tuvieron actuaciones destacadas, entre ellos Lucía Miralles, quinta en mountain bike cross country, y Federico Villegas, quien alcanzó el octavo puesto en su disciplina.

Con 22 medallas y 20 podios, Mendoza cerró una participación sobresaliente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El resultado posiciona nuevamente a los deportistas de la provincia entre los protagonistas del deporte argentino y reafirma la importancia de continuar generando condiciones para su desarrollo y competencia en el más alto nivel.

La voz de los protagonistas

La gimnasta Delfina Stocco valoró el reconocimiento recibido en la Casa de Gobierno y lo vinculó con el esfuerzo diario que demanda su preparación para competir al más alto nivel. “Es un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacemos día a día y a este objetivo que teníamos, que era ir a los Juegos Americanos a ganar medallas, así que estoy súper feliz”, expresó.

Delfina Estoco, medalla de oro en gimnasia.

La mendocina explicó: “Viajo a Buenos Aires a entrenar y esa parte es la más difícil”, señaló. Además, contó que entrena de lunes a sábado cuatro horas y media, con jornadas de doble turno, y remarcó el esfuerzo personal que implica sostener ese ritmo. “La parte más difícil es dejar un montón de cosas de lado para esto que queremos lograr”, sostuvo.

El ciclista Fernando Contreras, en tanto, celebró haber alcanzado uno de los principales objetivos que se había planteado para la temporada: “Estoy muy contento. Ha sido un objetivo muy grande que tenía planteado esta temporada y contento de poder lograrlo y de poder obtener la medalla de oro”.

El deportista también destacó la exigencia de la preparación, especialmente durante los últimos meses de entrenamiento en Mendoza, y alentó a los jóvenes a disfrutar del deporte y sostener el esfuerzo cotidiano. “Que disfruten todo el deporte y después que no dejen nada, traten de hacer lo mejor posible de ellos todos los días, que después los resultados llegan”, señaló.

Por su parte, el ciclista Facundo Ambrosi destacó la experiencia de representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos y valoró que se reconozca el esfuerzo que realizan los deportistas para llegar al alto rendimiento. “Hay mucho esfuerzo detrás de cada evento, detrás de cada competencia, y eso a veces como que no se reconoce”, sostuvo.

Ambrosi contó que pasó ocho meses en España como parte de su preparación y remarcó que detrás de cada logro hay tiempo lejos de la familia y muchas horas de entrenamiento. También señaló que Mendoza tiene un importante potencial deportivo y planteó la necesidad de generar mayores oportunidades para que ese talento pueda desarrollarse: “Hay mucho talento en Mendoza, nada más que hay que sacarlo a la luz”.