Santiago Lorenzo ya tiene 3 medallas en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Lorenzo tuvo otra gran jornada en la que sumó otras dos medallas a su cosecha personal en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
Santiago Lorenzo tuvo otra gran jornada en la que sumó otras dos medallas a su cosecha personal en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026
Santiago Lorenzo tuvo otra gran jornada en la que sumó otras dos medallas a su cosecha personal en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
En el club Provincial, ubicado en el Parque Independencia de Rosario, el sanrafaelino empezó la jornada ganando la medalla dorada del doble masculino junto a Horacio Cifuentes al vencer por 3 games a 2 a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez. Los parciales fueron de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.
Luego, ya en el single masculino, Lorenzo había ganado por la mañana el cruce de cuartos de final ante el trasandino Burgos (4-2) y después se impuso, también 4-2, al ecuatoriano Alberto Miño y de esa manera avanzó a una final 100% argentina frente a Cifuentes.
La definición fue muy pareja y aunque Cifuentes ganó los dos primeros games (11-7 y 14-12) Lorenzo equilibró el marcador en gran reacción (11-2 y 11-6). Luego el bonaerense ganó el quinto parcial (11-8), el mendocino fue superior en el sexto (11-2) y todo se definió en el séptimo a favor del nacido en La Plata por 11-5.
Lorenzo cumplió 25 años el lunes 21 de este mes y al día siguiente ganó su primera medalla en los Juegos Suramericanos 2026 tras alcanzar el 3er puesto en el doble mixto junto a Camila Argüelles.
Este miércoles subió otras dos veces al podio y aún tiene una posibilidad más de volver a hacerlo ya que a partir de este jueves estará en la competencia masculina por equipos en la que Argentina jugará en la fase de grupos ante Guyana y Ecuador.
Hasta este miércoles el mendocino ha disputado 11 encuentros con un saldo de 9 victorias y solo 2 derrotas.