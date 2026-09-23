Santiago Lorenzo ya tiene 3 medallas en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

La definición fue muy pareja y aunque Cifuentes ganó los dos primeros games (11-7 y 14-12) Lorenzo equilibró el marcador en gran reacción (11-2 y 11-6). Luego el bonaerense ganó el quinto parcial (11-8), el mendocino fue superior en el sexto (11-2) y todo se definió en el séptimo a favor del nacido en La Plata por 11-5.

Santiago Lorenzo tiene 3 medallas y va por más

Lorenzo cumplió 25 años el lunes 21 de este mes y al día siguiente ganó su primera medalla en los Juegos Suramericanos 2026 tras alcanzar el 3er puesto en el doble mixto junto a Camila Argüelles.

El equipo argentino incluye a Francisco Sanchi y a Gastón Alto como entrenador.

Este miércoles subió otras dos veces al podio y aún tiene una posibilidad más de volver a hacerlo ya que a partir de este jueves estará en la competencia masculina por equipos en la que Argentina jugará en la fase de grupos ante Guyana y Ecuador.

Hasta este miércoles el mendocino ha disputado 11 encuentros con un saldo de 9 victorias y solo 2 derrotas.

Las 12 medallas mendocinas en Santa Fe 2026