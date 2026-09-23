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Juegos Suramericanos 2026

Santiago Lorenzo ya tiene 3 medallas en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Lorenzo tuvo otra gran jornada en la que sumó otras dos medallas a su cosecha personal en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Lorenzo y Cifuentes con el oro en dobles.

Lorenzo y Cifuentes con el oro en dobles.

Santiago Lorenzo tuvo otra gran jornada en la que sumó otras dos medallas a su cosecha personal en el tenis de mesa de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.

En el club Provincial, ubicado en el Parque Independencia de Rosario, el sanrafaelino empezó la jornada ganando la medalla dorada del doble masculino junto a Horacio Cifuentes al vencer por 3 games a 2 a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez. Los parciales fueron de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.

Santiago Lorenzo y Horacio Cifuentes ganaron en dobles y luego jugaron la final de singles en los Juegos Suramericanos 2026.

Santiago Lorenzo y Horacio Cifuentes ganaron en dobles y luego jugaron la final de singles en los Juegos Suramericanos 2026.

Luego, ya en el single masculino, Lorenzo había ganado por la mañana el cruce de cuartos de final ante el trasandino Burgos (4-2) y después se impuso, también 4-2, al ecuatoriano Alberto Miño y de esa manera avanzó a una final 100% argentina frente a Cifuentes.

La definición fue muy pareja y aunque Cifuentes ganó los dos primeros games (11-7 y 14-12) Lorenzo equilibró el marcador en gran reacción (11-2 y 11-6). Luego el bonaerense ganó el quinto parcial (11-8), el mendocino fue superior en el sexto (11-2) y todo se definió en el séptimo a favor del nacido en La Plata por 11-5.

Santiago Lorenzo tiene 3 medallas y va por más

Lorenzo cumplió 25 años el lunes 21 de este mes y al día siguiente ganó su primera medalla en los Juegos Suramericanos 2026 tras alcanzar el 3er puesto en el doble mixto junto a Camila Argüelles.

El equipo argentino incluye a Francisco Sanchi y a Gastón Alto como entrenador.

El equipo argentino incluye a Francisco Sanchi y a Gastón Alto como entrenador.

Este miércoles subió otras dos veces al podio y aún tiene una posibilidad más de volver a hacerlo ya que a partir de este jueves estará en la competencia masculina por equipos en la que Argentina jugará en la fase de grupos ante Guyana y Ecuador.

Hasta este miércoles el mendocino ha disputado 11 encuentros con un saldo de 9 victorias y solo 2 derrotas.

Las 12 medallas mendocinas en Santa Fe 2026

  • Oro: Julieta Benedetti (ciclismo), Fernando Contreras (ciclismo), Milagros Alastra y Sol Guignet (hockey sobre césped), Delfina Estoco (gimnasia artística) y Santiago Lorenzo (tenis de mesa).
  • Plata: Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Martín Mansilla (remo) y Delfina Estoco (gimnasia artística).
  • Bronce: Santiago Lorenzo (tenis de mesa), Martín Mansilla (remo), Jesús Lugones (esgrima) y Delfina Arancibia (boxeo).

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