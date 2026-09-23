Diego Dabove renunció y dejó de ser el entrenador de Tigre: todos los DT que dejaron su cargo en 2026

Diego Dabove concluyó su octavo ciclo en el fútbol profesional como DT, luego de una derrota agónica por 3-2 ante Vélez que apuró su salida de un club en el que sus últimos meses no alcanzaron la vara que había posicionado durante su primer año y medio.

Dabove había asumido a comienzos del 2025

Confirmado como entrenador del Matador durante el mes de enero de 2025, Dabove tuvo su mejor clasificación en la fase regular de los actuales torneos cortos en el Apertura de aquel año, en el que llegó al 5to lugar con 27 unidades, pero perdió en octavos de final ante San Lorenzo.

Su 7mo lugar en el Clausura, con 5 puntos menos, le permitió asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana del año siguiente e incluso superó la primera instancia eliminatoria, por 1-0 ante un Lanús que venía de ser campeón del mencionado certamen continental, pero su caída se dio en cuartos de final, ante Racing.

El 2026 del entrenador nacido en Banfield no arrancó bien, sin poder clasificar entre los ocho mejores del Apertura, aunque un buen sprint final en el primer semestre le permitió avanzar en la fase de grupos de la Sudamericana, en un segundo puesto que lo obligó a jugar los playoffs.

Comenzada la segunda mitad de la temporada, y a pesar de lograr eliminar a Nacional de Uruguay luego de un sorprendente triunfo por 3-0 como visitante, el “Matador” fue eliminado por Montevideo City Torque en octavos de final y, con un único triunfo en 8 fechas, tomó la decisión de renunciar al cargo.

Los DT que dejaron su cargo en el 2026

Torneo Clausura

Diego Dabove - Tigre

Néstor Gorosito - San Lorenzo

Jorge Sampaoli - Talleres

Israel Damonte - Aldosivi

Eduardo Coudet - River

Gustavo Quinteros - Independiente

Walter Zunino - Platense

Lucas Pusineri - Central Córdoba

Gustavo Álvarez - San Lorenzo

Torneo Apertura