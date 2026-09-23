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Diego Dabove renunció y dejó de ser el entrenador de Tigre: todos los DT que dejaron su cargo en 2026

Diego Dabove presentó la renuncia en Tigre, luego de un año y ocho meses de trabajo, con 76 partidos en total, y un flojo segundo semestre de 2026.

Por UNO
Dabove dejó su cargo en Tigre.

Dabove dejó su cargo en Tigre.

Diego Dabove presentó la renuncia en Tigre, luego de un año y ocho meses de trabajo, con 76 partidos en total, y un flojo segundo semestre de 2026.

El director técnico dejó al “Matador” en el 10mo puesto del Torneo Clausura 2026, con 12 puntos y 3 derrotas consecutivas.

Así, el DT que comenzó su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017 le puso final a su paso más extenso por un club: dirigió al conjunto de la zona Norte del conurbano bonaerense en 76 ocasiones, habiendo obtenido el 49% de los puntos.

Diego Dabove concluyó su octavo ciclo en el fútbol profesional como DT, luego de una derrota agónica por 3-2 ante Vélez que apuró su salida de un club en el que sus últimos meses no alcanzaron la vara que había posicionado durante su primer año y medio.

Dabove había asumido a comienzos del 2025

Confirmado como entrenador del Matador durante el mes de enero de 2025, Dabove tuvo su mejor clasificación en la fase regular de los actuales torneos cortos en el Apertura de aquel año, en el que llegó al 5to lugar con 27 unidades, pero perdió en octavos de final ante San Lorenzo.

Su 7mo lugar en el Clausura, con 5 puntos menos, le permitió asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana del año siguiente e incluso superó la primera instancia eliminatoria, por 1-0 ante un Lanús que venía de ser campeón del mencionado certamen continental, pero su caída se dio en cuartos de final, ante Racing.

El 2026 del entrenador nacido en Banfield no arrancó bien, sin poder clasificar entre los ocho mejores del Apertura, aunque un buen sprint final en el primer semestre le permitió avanzar en la fase de grupos de la Sudamericana, en un segundo puesto que lo obligó a jugar los playoffs.

Comenzada la segunda mitad de la temporada, y a pesar de lograr eliminar a Nacional de Uruguay luego de un sorprendente triunfo por 3-0 como visitante, el “Matador” fue eliminado por Montevideo City Torque en octavos de final y, con un único triunfo en 8 fechas, tomó la decisión de renunciar al cargo.

Los DT que dejaron su cargo en el 2026

Torneo Clausura

  • Diego Dabove - Tigre
  • Néstor Gorosito - San Lorenzo
  • Jorge Sampaoli - Talleres
  • Israel Damonte - Aldosivi
  • Eduardo Coudet - River
  • Gustavo Quinteros - Independiente
  • Walter Zunino - Platense
  • Lucas Pusineri - Central Córdoba
  • Gustavo Álvarez - San Lorenzo

Torneo Apertura

  • Rubén Darío Insúa - Barracas Central
  • Claudio Úbeda - Boca
  • Gustavo Costas - Racing
  • Carlos Tevez - Talleres
  • Mariano Soso - Defensa y Justicia
  • Gerardo Acuña - Estudiantes de Río Cuarto
  • Fernando Zaniratto - Gimnasia La Plata
  • Gustavo "Tata" Benítez - Deportivo Riestra
  • Ariel Broggi - Gimnasia y Esgrima
  • Guillermo Farré - Aldosivi
  • Damián Ayude - San Lorenzo
  • Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto
  • Marcelo Gallardo - River
  • Hugo Colace - Atlético Tucumán
  • Favio Orsi - Sergio Gómez - Newell's
  • Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
  • Daniel Oldrá - Instituto

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