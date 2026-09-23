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Decisión ejemplar

El ex Godoy Cruz que se quedó sin trabajo como DT tras ser acusado de "abuso físico y sexismo" en la MLS

Federico Higuaín brilló en River y Godoy Cruz, pero ahora lo despidieron del equipo filial del Columbus Crew en medio de una gran polémica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El ex jugador de Godoy Cruz fue despedido.

El ex jugador de Godoy Cruz fue despedido.

La Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos publicó un comunicado sacando a la luz una situación que involucra a Federico Higuaín (ex River y Godoy Cruz, entre otros) y a una de las colegialas de la MLS que decantó en una decisión tajante del Columbus Crew 2, filial del primer equipo.

El conjunto norteamericano decidió despedir al entrenador argentino ya que el organismo informó que fue protagonista el pasado 23 de agosto de un episodio de "abuso físico y sexismo" contra una árbitra.

Federico Higuaín jugó en el Millonario entre el 2003 y el 2005, mientras que lo hizo en el Expreso en la temporada 2009/2010.

Federico Higua&iacute;n fue despedido.

Federico Higuaín fue despedido.

Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew 2

El club de Ohio despidió este martes al ex mediocampista que jugó ocho temporadas en el equipo, donde ejercía como director técnico desde enero de 2025.

La medida se tomó luego de que la Asociación de Árbitros Profesionales difundiera un comunicado en el que no se señalaba directamente a Federico Higuaín, pero las autoridades del Columbus Crew 2 lograron identificarlo tras realizar sus propias averiguaciones.

El comunicado expresa que el ex futbolista de Godoy Cruz protagonizó "dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra" luego de un partido.

Específicamente, informaron que el argentino le tomó la mano a la jueza y se la apretó con fuerza. Aunque la colegiada le solicitó que la soltara en tres ocasiones, Higuaín se negó a hacerlo. Además, durante el incidente, el entrenador le dijo: "No olvides que este es un juego de hombres".

En un primer momento fue sancionado con dos partidos, pero al conocerse los detalles de la situación el equipo de la MLS decidió finalmente despedir al entrenador.

El ex Godoy Cruz jug&oacute; ocho temporadas en el Columbus.

El ex Godoy Cruz jugó ocho temporadas en el Columbus.

El comunicado de la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos

Durante un reciente partido de MLS NEXT Pro, un entrenador principal cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexista contra una árbitra: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que ella le pidió que se detuviera en tres ocasiones. Esta intimidación física se agravó con un comentario sexista y degradante dirigido a la oficial: “No lo olvides, este es un juego de hombres”.

MLS NEXT Pro investigó el hecho y respondió con una suspensión de dos partidos y otras medidas disciplinarias que no incluyen suspensión.

La normativa de U.S. Soccer establece que un “agarre con fuerza” como este exige una suspensión mínima de tres partidos. Los actos de discriminación también requieren una suspensión mínima de tres encuentros. El reglamento de MLS NEXT Pro indica además que los entrenadores deben cumplir con “un estándar profesional más alto que los jugadores”.

La respuesta de la Liga está muy lejos de transmitir el mensaje adecuado a los participantes, los árbitros y el público. Debe ser reevaluada.

Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en la escena mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y un entorno laboral seguro que cualquier otro árbitro.

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