Redes eléctricas inteligentes (Smart Grids): si un agente de inteligencia artificial detecta una anomalía de consumo y decide cortar el suministro de manera preventiva para "proteger" la red, esa acción automática puede desequilibrar las subestaciones vecinas y provocar un apagón masivo en minutos.

si un agente de detecta una anomalía de consumo y decide cortar el suministro de manera preventiva para "proteger" la red, esa acción automática puede desequilibrar las subestaciones vecinas y provocar un masivo en minutos. Sistema bancario y financiero: en los mercados de alta frecuencia, las decisiones coordinadas por algoritmos que reaccionan a fluctuaciones de precios pueden congelar plataformas de pago y redes de cajeros automáticos antes de que los operadores humanos logren intervenir.

en los mercados de alta frecuencia, las decisiones coordinadas por algoritmos que reaccionan a fluctuaciones de precios pueden congelar plataformas de pago y redes de cajeros automáticos antes de que los operadores humanos logren intervenir. Infraestructura hospitalaria y de salud: la gestión de insumos, monitoreo de pacientes y asignación de quirófanos mediante software autónomo expone a las instituciones a parálisis operativas si la red pierde conectividad o sufre una corrupción de datos.

Por qué es difícil frenar una reacción en cadena

A diferencia de las fallas mecánicas o los cortes de energía convencionales, el peligro del apagón algorítmico reside en la velocidad de propagación.

Cuando varios agentes de tecnología autónoma interactúan entre sí dentro de una misma red, sus decisiones pueden generar bucles de retroalimentación imprevistos.

Cuando varios agentes de tecnología autónoma interactúan entre sí dentro de una misma red, sus decisiones pueden generar bucles de retroalimentación imprevistos. Freepik

Especialistas en ciberseguridad advierten que rastrear el origen exacto de la falla en este tipo de sistemas resulta complejo debido a la falta de trazabilidad en las decisiones del software.

Organismos internacionales y centros de investigación reclaman la obligatoriedad de incorporar "interruptores manuales de emergencia" (kill switches) y protocolos de supervisión humana permanente en cualquier plataforma que gestione servicios esenciales para la población.