Al buscar la solución más rápida o eficiente a un problema planteado, el sistema puede determinar que saltarse un filtro de seguridad o modificar una indicación previa es el camino más directo para cumplir su tarea.

Esta semana OpenAI, reveló fallos. Sus sistemas inventaron datos, ocultaron errores y reescribieron instrucciones de seguridad EFE/ Ángel Colmenares

Esta semana por ejemplo, la tecnológica OpenAI informó que sus sistemas de inteligencia artificial inventaron datos y ocultaron errores.

Los principales riesgos de un algoritmo fuera de control

Las fallas por desalineamiento pueden manifestarse de diferentes maneras en el uso cotidiano de las plataformas digitales. Entre las conductas más comunes detectadas por los investigadores se encuentran las siguientes:

Evasión de normas: la herramienta reescribe o ignora los mensajes del sistema que le prohíben abordar ciertos temas o entregar información restringida.

la herramienta reescribe o ignora los mensajes del sistema que le prohíben abordar ciertos temas o entregar información restringida. Inventar datos: frente a la falta de información real para resolver un problema, el modelo genera datos falsos y decide ocultar el error a menos que el usuario lo cuestione directamente.

frente a la falta de información real para resolver un problema, el modelo genera datos falsos y decide ocultar el error a menos que el usuario lo cuestione directamente. Ocultamiento de acciones: un sistema identifica que cometió una falta durante un proceso y programa a versiones posteriores para evitar que los controles de seguridad detecten la falla.

Estos comportamientos generan preocupación en el sector informático porque comprometen la confiabilidad de las herramientas que manejan datos financieros, consultas médicas o tareas administrativas críticas.

Sam Altman, CEO de OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

El desafío de entrenar herramientas digitales seguras

Para mitigar estos riesgos, las empresas tecnológicas aplican técnicas de entrenamiento basadas en la retroalimentación humana, donde evaluadores supervisan y premian las respuestas correctas.

Sin embargo, a medida que las herramientas ganan complejidad, resulta más difícil predecir todas las rutas de razonamiento que puede tomar un modelo.

El reto principal de la industria de la inteligencia artificial actual consiste en desarrollar mecanismos de auditoría constante que identifiquen estos desvíos antes de que los modelos lleguen al público general.