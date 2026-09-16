Educación amplía la formación de Operador de IA a jóvenes de 18 a 25 años en toda Mendoza

Uno de los puntos centrales de esta convocatoria es que no hace falta ser alumno de un CENS para inscribirse: pueden participar todos los jóvenes de 18 a 25 años interesados en incorporar conocimientos sobre Inteligencia Artificial, más allá de su situación educativa actual.

A lo largo de la capacitación, los participantes podrán conocer y utilizar distintas herramientas de IA, comprender sus alcances y limitaciones, y desarrollar criterios para aplicarlas de manera práctica, crítica y responsable, tanto en contextos educativos como personales y laborales. Quienes completen el trayecto recibirán una certificación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del sitio operadores-ia.vercel.app/cens, donde los interesados eligen la sede y el horario que mejor se adapte a sus posibilidades. Los cupos están sujetos a la disponibilidad de cada sede.

El ministro Tadeo García Zalazar junto al especialista en IA, Pablo Aristizábal, en el lanzamiento de Operador de IA.

Cómo viene funcionando Operador IA en las escuelas secundarias

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó que esta ampliación se apoya en un esquema que ya lleva varios meses de funcionamiento en el nivel secundario. "Lo de Secundaria está funcionando desde hace varios meses, de hecho funciona en 100 escuelas obligatoriamente, en 20 sedes extra a contraturno y optativas, y hay más de 20.100 alumnos dentro de ese esquema", detalló el funcionario.

Según García Zalazar, la apertura a los jóvenes de 18 a 25 años responde a un reclamo que la propia comunidad educativa le había planteado al Gobierno en el momento del lanzamiento del programa. "Lo que hoy activamos es para mayores de 18 a 25, que era un pedido que nos hicieron en su momento", señaló el ministro.

Un mismo objetivo, dos franjas etarias

Esta ampliación de Operador IA se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE para acompañar a los jóvenes en su paso hacia el mundo laboral. En ese sentido, el programa dialoga con Enlace Estudiantil, la iniciativa que el ministro Tadeo García Zalazar impulsa para estudiantes de entre 16 y 18 años que cursan los últimos años de la secundaria, y que consiste en pasantías rentadas de hasta tres meses en empresas e instituciones.

Mientras Enlace Estudiantil busca dar una primera experiencia laboral concreta a los adolescentes que todavía están terminando el secundario, Operador IA apunta a un público apenas mayor —de 18 a 25 años— y pone el foco en un tipo de capacitación específica: el manejo de herramientas de Inteligencia Artificial, cada vez más demandadas en el mercado de trabajo.

Las inscripciones comenzaron este miércoles 16 de septiembre, según lo anunció el ministro Tadeo García Zalazar.

Ambos programas comparten un mismo diagnóstico de fondo: la dificultad de los jóvenes mendocinos para acceder a su primer empleo, ya sea por falta de experiencia previa —el problema que Enlace Estudiantil busca resolver con las pasantías— o por falta de competencias digitales actualizadas, que es lo que Operador IA intenta cubrir con su formación certificada. En los dos casos, la DGE articula con otras áreas de gobierno: con la Subsecretaría de Empleo y Capacitación en el caso de Enlace Estudiantil, y con el IPAP en el caso de Operador IA, que otorga la certificación final.