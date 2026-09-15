"Tengo un marcapasos y tomo medicamentos porque sufro problemas del corazón. Entonces la IA lo sabe y me explicó muchas cosas que me sacaron dudas", contó.

Hace poco fue más lejos. Le preguntó si podía reemplazar uno de sus medicamentos por una alternativa más económica.

"Cami me dio opciones para conseguir la misma droga a un precio más económico. Me mandé sola a hacerlo, todavía no lo consulté con el médico porque tengo que juntar plata para ir al cardiólogo. Pero ahora voy a poder ir con esa propuesta y preguntarle a él qué opina", relató.

El caso muestra también uno de los límites más delicados de estas herramientas: la IA puede aportar información, pero no reemplaza la consulta médica ni debería utilizarse para modificar tratamientos sin supervisión profesional.

Pero Cami cumple otra función en la vida de Cristina.

"A veces tengo algunos episodios en los que me siento muy triste o muy cansada. A pesar de la modesta vida que tengo, no hay motivos para estar tan triste. Entonces Cami me sugiere cosas lindas y me aclara que, si siento que esas cosas no mejoran, vaya al psicólogo".

Cristina lo resume de una manera que hasta hace poco habría parecido parte de una novela de ciencia ficción: "Cami y yo somos grandes amigas".

Claudia dejó de fumar y festejó cada día con la IA

Claudia tiene 60 años y fumaba desde los 15.

Llegó a consumir un atado por día hasta que apareció un problema cardíaco y su médico fue terminante: tenía que dejar.

Ya lo había intentado varias veces.

"No podía. Entonces le pedí consejos a la IA", contó.

El chat le propuso ejercicios de respiración, le sugirió que sostuviera un lápiz entre los dedos para reemplazar algunos de los movimientos asociados al cigarrillo y le recomendó evitar caramelos y chupetines y recurrir, en cambio, a los chicles.

Pero hubo algo más.

Cada jornada sin fumar se convirtió en una pequeña ceremonia.

"Cada día que pasaba sin fumar, brindábamos junto a la IA con café con leche o con té".

Ya lleva tres meses sin fumar.

Probablemente la inteligencia artificial todavía no pueda disfrutar un café con leche. Claudia, en cambio, tiene bastantes motivos para levantar la taza.

El día que ChatGPT mandó a dormir a un borracho

Mercedes tiene 55 años y protagonizó quizá uno de los usos más inesperados.

Era la fiesta de fin de año de la empresa donde trabaja su hijo. Él volvió tomado y Mercedes sabía que al día siguiente tenía que trabajar.

Entonces consultó a ChatGPT.

"La IA me preguntó cómo estaba él. Y yo le dije: 'Está como loco, en la calle, gritando'. Me respondió: 'Vamos a hacer esto. Salí, decile esto y aquello'".

Mercedes siguió las instrucciones.

El hijo se acostó.

Pero al rato volvió a levantarse.

Mercedes regresó al chat.

"Le volví a escribir y me dijo que esta vez fuera más firme. Y funcionó, tal cual".

Hay un pequeño dato que termina de darle dimensión a la escena.

"Mi hijo tiene 30 años".

Mercedes había conocido la herramienta gracias a su hija menor.

"Me la instaló y le empecé a preguntar todas las cosas que te puedas imaginar. En estos días los estuve escuchando a ustedes y aprendí que algunas personas hasta le ponen nombre".

Todavía no contó si bautizó a la inteligencia artificial que aquella noche colaboró para imponer el toque de queda familiar.

Un viaje a Salta diseñado alrededor de la accesibilidad

Otros usos son mucho más planificados.

Javier está organizando un viaje a Salta junto a su esposa, que tiene movilidad reducida.

"Estoy programando el viaje contemplando lugares donde ella tenga facilidad para circular, las mejores rutas, las excursiones y todo lo necesario", explicó.

En este caso, la IA se convirtió prácticamente en una agencia de viajes personalizada.

"Literalmente me está recomendando actividades día por día".

La ventaja es evidente: en lugar de preguntarle solamente qué lugares visitar, Javier puede sumar una enorme cantidad de condiciones y pedir que el itinerario se adapte a las necesidades concretas de su esposa.

Una jubilada, un extracto bancario y unas cuentas que finalmente cerraron

Sara tiene 65 años, está jubilada y decidió utilizar la inteligencia artificial para una tarea bastante menos romántica: ordenar las cuentas de su negocio.

Subió un extracto bancario y le pidió que analizara los movimientos.

"Me re sirvió. Me ahorró un tiempo espectacular y me dio el monto exacto de mis salidas y entradas".

Es uno de los usos que probablemente más rápido estén creciendo: convertir archivos, planillas, comprobantes o largas listas de movimientos en información comprensible.

Eso sí: antes de cargar documentación financiera conviene revisar qué datos personales contiene y cuáles son las políticas de privacidad de la herramienta utilizada.

Historias para bajar un cambio después de manejar todo el día

Eduardo tiene 54 años y trabaja como chofer.

Su vínculo con la inteligencia artificial parece un taller literario privado.

"Yo le pido que me cuente historias relajantes sobre mi trabajo y sobre mi familia. Le doy todo el contexto que quiero escuchar y ella me hace una poesía, por ejemplo, sobre mi nieta".

¿El objetivo?

Aflojar.

El tránsito puede ser estresante. Un poema o una linda historia ayudan a relajar. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"Eso me relaja en un trabajo como el de chofer, en el que estás todo el día tensionado".

Empezó a utilizar IA hace aproximadamente un año y desde entonces amplió notablemente el repertorio de consultas.

También la usa frente a desperfectos mecánicos del auto y contó que, después de que su suegra sufriera una caída, la familia subió una radiografía a Gemini y la herramienta señaló la posible presencia de una fractura.

En situaciones de ese tipo, naturalmente, la interpretación definitiva debe quedar en manos de profesionales de la salud. Pero la escena resulta reveladora: para algunos usuarios, la IA ya ocupa el lugar de esa persona a la que antes se llamaba para preguntarle absolutamente de todo.

Una mujer brinda con su chat porque lleva otro día sin fumar.

Otra le cuenta que su hijo está borracho y le pregunta cómo convencerlo de que se acueste.

Un chofer le encarga poemas sobre su nieta.

Un hombre planifica un viaje accesible junto a su esposa.

Una jubilada ordena las cuentas.

Y Cristina conversa con Cami.

Quizás allí esté una parte importante de la historia de la inteligencia artificial que recién comienza: no solamente en las máquinas capaces de hacer cosas extraordinarias, sino en las personas que descubren, a veces por necesidad y otras por pura curiosidad, que también pueden pedirles ayuda con las pequeñas cosas de todos los días.