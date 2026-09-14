Confirmaron el virus que causó la gastroenteritis en dos escuelas de Lavalle

El Hospital Sícoli lleva el monitoreo de los casos de gastroenteritis. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

"Este brote fue confirmado que ha sido por norovirus, que es un virus gastrointestinal, produce gastroenteritis extremadamente contagioso, es una de las causas de brotes de diarrea aguda, especialmente en contextos cerrados", precisó.

Norovirus: qué es y por qué se contagia tan rápido

El norovirus es un virus que provoca una infección gastrointestinal aguda. Sus síntomas más frecuentes son vómitos, diarrea, dolor o cólicos abdominales y, en algunos casos, fiebre.

Una de sus principales características es su elevada capacidad de contagio. Se necesita una cantidad muy pequeña de partículas virales para producir una infección, por lo que el virus puede propagarse rápidamente cuando comienza a circular en lugares donde muchas personas comparten espacios, baños, objetos y superficies.

Las escuelas constituyen, por eso, un ámbito especialmente favorable para la transmisión.

El mecanismo principal es la vía fecal-oral: el virus eliminado por una persona infectada puede llegar a las manos, objetos, alimentos o superficies y posteriormente ingresar al organismo de otra persona cuando esta se lleva las manos a la boca.

También puede producirse contagio directo entre personas y contaminación del ambiente durante los episodios de vómitos, ya que pequeñas partículas pueden dispersarse y depositarse sobre superficies cercanas.

Al respecto, Falaschi recalcó: "Es un virus altamente infeccioso, el mecanismo de transmisión fundamental es fecal oral (...) Al tocar superficies u objetos se contaminan estos objetos y luego se llevan las manos a la boca sin higienizárselas."

La escuela Galo es una de las afectadas por el virus.

El circuito que explica la propagación

En términos sencillos, el contagio puede producirse a través de una cadena como esta: persona infectada → baño/manos/superficie contaminada → contacto con otra persona → boca → infección.

En una escuela, esa cadena puede repetirse muchas veces durante una misma jornada.

Un alumno que todavía no presenta síntomas puede haber contraído el virus y, durante el período de incubación, entrar en contacto con compañeros, docentes, baños y objetos de uso común.

El período de incubación del norovirus suele ser de 12 a 48 horas, mientras que los síntomas generalmente duran entre uno y tres días.

Además, una persona puede continuar eliminando el virus después de sentirse mejor, por lo que las medidas de higiene son fundamentales incluso cuando los síntomas ya desaparecieron.

Casi una cuarta parte de los alumnos presentó síntomas

Los primeros casos fueron detectados el martes 8 de septiembre en la escuela primaria Juan Galo Lavalle, ubicada en Villa Tulumaya.

El pico de consultas se registró el viernes 11.

De acuerdo con los datos informados por la Dirección General de Escuelas (DGE), 196 de los 778 alumnos de ese establecimiento presentaron síntomas compatibles con el cuadro, lo que representa aproximadamente el 25% de la matrícula.

El brote también alcanzó a docentes y familiares.

La aparición de casos en la escuela N° 1-661 Juan Domingo Perón llevó a ampliar el seguimiento epidemiológico para determinar cómo se produjo la circulación del virus entre ambas comunidades.

¿El agua fue la causa?

La posibilidad de que existiera una fuente común de contaminación del agua estuvo entre las hipótesis analizadas durante la investigación inicial.

La confirmación del norovirus, sin embargo, no permite atribuir automáticamente el brote a una determinada vía de transmisión.

El virus puede transmitirse de persona a persona y a través de superficies, alimentos o agua contaminados. Por eso, la identificación del agente causante permite conocer qué enfermedad produjo el brote, pero no necesariamente determina por sí sola cuál fue la primera fuente de contagio.

Las autoridades continúan analizando las muestras y la información epidemiológica disponible para establecer cómo comenzó la circulación del virus.

Alumnos y docentes de dos escuelas de Lavalle presentaron síntomas de gastroenteritis y actuó Educación y Salud.

Qué hacer frente a los síntomas

En la mayoría de los casos, la infección por norovirus evoluciona favorablemente y desaparece en pocos días. El principal riesgo es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con otras condiciones que puedan hacerlas más vulnerables.

Ante vómitos y diarrea, es importante mantener una adecuada hidratación y consultar al sistema de salud si los síntomas son intensos, persisten o aparecen signos de deshidratación.

Los antibióticos no sirven para tratar el norovirus, porque se trata de una infección viral.

Atención reforzada en el hospital Sícoli

El hospital Domingo Sícoli, referencia sanitaria de la zona, reorganizó su atención para responder al aumento de consultas relacionadas con el brote.

El establecimiento ya asistió a alrededor de una treintena de niños y adultos con síntomas compatibles.

Desde este lunes se habilitó además la atención por demanda espontánea para niños que presenten diarrea, vómitos o dolor abdominal, con el objetivo de facilitar la evaluación médica y detectar de manera temprana posibles cuadros de deshidratación.

Clases virtuales y seguimiento epidemiológico

Como parte de las medidas adoptadas para contener la circulación del virus, la DGE dispuso la continuidad de las clases virtuales en ambas instituciones mientras se completan las tareas de limpieza y las autoridades sanitarias avanzan con la investigación.

La aparición de casi 200 casos en una comunidad escolar y la detección de personas afectadas en una segunda institución muestran la capacidad de propagación del norovirus cuando ingresa en espacios donde existe un contacto estrecho y permanente.