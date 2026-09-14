"Estoy muerta, mis órganos se pudrieron": la mujer que confundió a un hospital y mantuvo en vilo a los médicos

La ciencia explica que esta condición ocurre por una falla en la comunicación del cerebro, que registra las sensaciones del cuerpo, pero pierde la capacidad de procesar las emociones vinculadas a estar vivo.

El Síndrome de Cotard se da pocas veces, pero desconcierta a los profesionales.

Al sentir ese vacío absoluto, la mente busca una explicación y concluye que el cuerpo ha muerto, generando una falsa sensación.

Este delirio, altamente peligroso para la salud, lleva a los pacientes a abandonar la higiene y rechazar los alimentos, poniendo en riesgo su vida.

Según los registros documentados en la National Library of Medicine (PubMed / NCBI), los médicos lograron revertir el cuadro mediante un tratamiento combinado de fármacos y terapia especializada, permitiendo que la paciente recuperara la conciencia de su propio cuerpo y volviera a alimentarse.

Antecedentes y qué dice la ciencia sobre la frecuencia de estos casos

El fenómeno no es nuevo para la literatura médica, aunque su aparición sigue siendo un acontecimiento excepcional. El trastorno fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard, quien lo bautizó inicialmente como "delirio de negación".

En aquel entonces, el especialista documentó el caso de una paciente —a quien llamó Mademoiselle X— que afirmaba no tener cerebro, nervios ni tórax, y sosteniendo que estaba condenada a la inmortalidad por estar ya fallecida.

Desde aquellas primeras observaciones en el siglo XIX hasta la actualidad, la ciencia ha comprobado que el Síndrome de Cotard presenta una frecuencia extremadamente baja dentro de la población general.