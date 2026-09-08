El mismo médico que la trajo al mundo asistió el parto de su hijo 25 años después

Lauren Cortez nació el 23 de marzo de 1995 en el Methodist Hospital de San Antonio. Quien la recibió fue el Dr. Bryan Cox, el mismo obstetra que por más de dos décadas también atendió a su mamá, Isabel Luna. Cuando Lauren quedó embarazada de su primer hijo, no lo dudó: buscó al mismo médico. Y el destino hizo lo suyo.

El 26 de julio de 2020 nació Logan James, y fue el Dr. Cox quien lo recibió. En la misma institución donde 25 años antes había recibido a su mamá. Lauren recreó la foto de 1995: el Dr. Cox sosteniendo ahora a su propio bebé.

Lauren junto a su bebé y el doctor.

Además, hubo un detalle que conmovió aún más e hizo de este caso una historia más emocionante: el Dr. Cox tiene la costumbre de cantarle “Happy Birthday” a cada bebé que trae al mundo. Por eso, tanto Lauren como su hijo Logan recibieron esa misma canción, de la misma voz, con 25 años de diferencia, pero el mismo amor.