El mismo médico que la trajo al mundo asistió el parto de su hijo 25 años después

El papel de un médico obstetra es fundamental, ya que no solo trae bebés al mundo, sino que puede forjar historias emocionantes a lo largo de los años. Así ocurrió en Estados Unidos luego de que uno asistiera a una mujer a dar a luz y notara que la conocía desde recién nacida.
Los protagonistas de esta historia son Bryan Cox, un ginecólogo obstetra del centro de salud Seven Oaks Women Center en San Antonio, en Texas y Laura Cortez.
El mismo doctor que la trajo al mundo asistió el parto de su hijo 25 años después
Los obstetras dan a luz a muchos bebés cada día, pero cuando le tocó a Bryan Cox, lo hizo sin saber que este caso era diferente, pues la mujer que iba a dar a luz en realidad la vio nacer.
Lauren Cortez nació el 23 de marzo de 1995 en el Methodist Hospital de San Antonio. Quien la recibió fue el Dr. Bryan Cox, el mismo obstetra que por más de dos décadas también atendió a su mamá, Isabel Luna. Cuando Lauren quedó embarazada de su primer hijo, no lo dudó: buscó al mismo médico. Y el destino hizo lo suyo.
El 26 de julio de 2020 nació Logan James, y fue el Dr. Cox quien lo recibió. En la misma institución donde 25 años antes había recibido a su mamá. Lauren recreó la foto de 1995: el Dr. Cox sosteniendo ahora a su propio bebé.
Además, hubo un detalle que conmovió aún más e hizo de este caso una historia más emocionante: el Dr. Cox tiene la costumbre de cantarle “Happy Birthday” a cada bebé que trae al mundo. Por eso, tanto Lauren como su hijo Logan recibieron esa misma canción, de la misma voz, con 25 años de diferencia, pero el mismo amor.
En pocas palabras
- Reencuentro médico-paciente: umn ginecólogo asistió el nacimiento de una mujer y 25 años después, también el de su hijo.
- Historia emotiva: el mismo profesional que trajo al mundo a Lauren Cortez, recibió a su bebé Logan James en 2020.
- Canto de vida: el doctor Bryan Cox repitió la canción de cumpleaños para madre e hijo, uniendo dos momentos significativos.