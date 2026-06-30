Cómo cambiar de médico de cabecera en PAMI

Si por alguna razón quieres cambiar el médico de cabecera que te han asignado, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda el servicio gratuito para solicitar este cambio.

¿Cómo solicitar el cambio del médico de cabecera de PAMI?

PAMI ofrece alternativas digitales y presenciales para que el afiliado, su apoderado o un familiar puedan solicitar el cambio de médico de cabecera: