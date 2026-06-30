Cómo cambiar de médico de cabecera en PAMI

Tener una buena relación con un médico de cabecera es muy importante para los jubilados y pensionados. Este profesional no solo realiza el seguimiento clínico, sino que además es el encargado de prescribir recetas, ordenar estudios y derivar a especialistas.
Si por alguna razón quieres cambiar el médico de cabecera que te han asignado, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda el servicio gratuito para solicitar este cambio.
¿Cómo solicitar el cambio del médico de cabecera de PAMI?
PAMI ofrece alternativas digitales y presenciales para que el afiliado, su apoderado o un familiar puedan solicitar el cambio de médico de cabecera:
-
Trámite Web (Recomendado): es la forma más rápida y sencilla. Hay que ingresar en la página oficial de PAMI (www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico) o desde la aplicación móvil Mi PAMI. Allí podrás consultar la cartilla médica digital para verificar qué profesionales de la zona cuentan con cupo disponible.
Atención Presencial: puedes acercarte a la Agencia de PAMI correspondiente a su domicilio.
Para iniciar la solicitud de cambio de médico de cabecera, se debe presentar o registrar la siguiente información:
-
Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente de la persona afiliada.
Credencial de PAMI.
Si el trámite lo efectúa un familiar o apoderado, este deberá presentar su propio DNI y una nota de autorización firmada por el titular donde se aclare de forma expresa el cambio que se desea realizar.
Es muy probable que al momento de realizar el trámite, desde PAMI te consulten por el motivo. Puedes indicar, por ejemplo, disconformidad con la atención, mudanza o distancia al consultorio, o cese de atención del profesional por PAMI.
Por último, es importante aclarar que, una vez realizado el trámite, el cambio del médico de cabecera no es inmediato.
-
Si tramitás el cambio entre los días 1 y 20 del mes: La modificación impactará y se verá reflejada a partir del primer día del mes siguiente.
Si realizás el trámite entre los días 21 y 30/31 del mes: El cambio se procesará de forma demorada, impactando recién en el mes subsiguiente.