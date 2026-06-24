La Justicia ordenó al PAMI regularizar los pagos de prestaciones para personas con discapacidad

Una dura advertencia al gobierno por el recorte presupuestario

El fallo, firmado por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, dedicó párrafos sumamente críticos a la gestión administrativa de los fondos de salud. El conflicto se había profundizado debido al corte e irregularidades en el flujo de fondos estatales arrastrados desde fines del año pasado, derivados del incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde el tribunal constató atrasos de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya brindados.

“No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad", sentenció Vaca Narvaja de forma tajante.

En el mismo sentido, el magistrado lanzó una advertencia directa sobre el accionar de los funcionarios: "Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.

El fallo fue firmado por el juez federal Miguel Vaca Narvaja

Del amparo a la obligación legal

El dictamen judicial remarca que el retraso en los giros de dinero se tradujo en una vulneración flagrante del marco jurídico argentino. “El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley. Esta resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con la demora injustificada", argumentó el juez, calificando el accionar estatal como un "acto arbitrario e ilegal".

Asimismo, el tribunal recordó que la protección y cobertura de este sector de la sociedad no es opcional ni un ítem sujeto a las planillas de gastos corrientes. "La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, explicitó la resolución.

Hacia el cierre, el texto judicial concluyó que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales "no pueden ser meramente declarativos", ya que de su goce efectivo depende el despliegue del valor de cada persona "como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger".

Con esta orden de ejecución total, las entidades nacionales deberán destrabar los fondos retenidos de forma retroactiva para normalizar las prestaciones médicas y terapéuticas en la provincia.