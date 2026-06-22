Por qué afiliarse a PAMI es muy importante para un jubilado en Argentina

Actualmente PAMI cuenta con más de 5 millones de afiliados, y es la obra social más grande de América Latina. Sin embargo, su verdadero valor no radica en las estadísticas, sino en el impacto directo que tiene sobre el bolsillo y la calidad de vida cotidiana de la tercera edad.

Actualmente PAMI cuenta con más de 5 millones de afiliados.

¿Por qué es tan importante estar afiliado a PAMI?

La principal razón por la cual un jubilado debe estar afiliado a PAMI radica en la cobertura de medicamentos. Un jubilado promedio suele requerir múltiples recetas mensuales para tratar patologías crónicas como la hipertensión, el colesterol o la diabetes.