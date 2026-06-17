Pami: cómo validar digitalmente la identidad de los usuarios

En las últimas semanas, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) decidió actualizar los mecanismos de acceso a su plataforma digital, Mi PAMI, en el marco de una estrategia de seguridad orientada a reducir fraudes y suplantaciones de identidad.
Estos cambios impactan o afectan a lo usuarios que realizan trámites online, especialmente jubilados y pensionados, quienes deberán verificar su identidad para continuar utilizando los servicios habituales.
El objetivo de Pami es proteger la información personal y acompañar el crecimiento del uso de herramientas digitales para gestiones médicas y administrativas.
Qué exige ahora el sistema de Pami para seguir operando
El acceso a Mi PAMI pasa a estar sujeto a una verificación obligatoria de datos personales que deben coincidir con los registros oficiales del organismo. Para completar la validación, el sistema solicita distintas acciones:
- Confirmación de identidad digital
- Actualización de datos de contacto
- Verificación de correo electrónico
- Incorporación de un número de celular activo
- Creación o renovación de clave de acceso
Cada paso es controlado automáticamente por la plataforma de Pami, que valida la información antes de habilitar nuevamente todas las funciones. Es importante destacar que esta gestión se realiza dentro del sitio o de la app oficial de Mi Pami y es completamente gratuito.
El usuario debe ingresar con su cuenta personal o registrarse en caso de no tener acceso previo. Luego, el sistema solicita la confirmación del correo y el envío de un código o enlace de verificación.
Luego se debe incorporar un teléfono celular, que será utilizado para recibir claves de seguridad durante el proceso. Con esos datos validados, se completa la verificación final de identidad y se restablece el acceso total a la plataforma.
Qué servicios pueden quedar limitados si no se realiza la validación de la identidad
Mientras no se complete la actualización, algunas funciones pueden verse restringidas, entre ellas:
- Emisión y consulta de recetas electrónicas
- Gestión de órdenes médicas
- Solicitud de turnos
- Trámites administrativos online
- Acceso a credenciales digitales
- Recuperación de acceso a cuentas
Una vez finalizado el proceso, todas las herramientas vuelven a estar disponibles con normalidad.