Pami: cómo validar digitalmente la identidad de los usuarios

PAMI-especialidades-medicas-1 Pami busca proteger la información personal y acompañar el crecimiento del uso de herramientas digitales para gestiones médicas y administrativas.

Qué exige ahora el sistema de Pami para seguir operando

El acceso a Mi PAMI pasa a estar sujeto a una verificación obligatoria de datos personales que deben coincidir con los registros oficiales del organismo. Para completar la validación, el sistema solicita distintas acciones:

Confirmación de identidad digital

Actualización de datos de contacto

Verificación de correo electrónico

Incorporación de un número de celular activo

Creación o renovación de clave de acceso

Cada paso es controlado automáticamente por la plataforma de Pami, que valida la información antes de habilitar nuevamente todas las funciones. Es importante destacar que esta gestión se realiza dentro del sitio o de la app oficial de Mi Pami y es completamente gratuito.

El usuario debe ingresar con su cuenta personal o registrarse en caso de no tener acceso previo. Luego, el sistema solicita la confirmación del correo y el envío de un código o enlace de verificación.

PAMI-atencion-medica La validación de la identidad se realiza en Mi Pami y es completamente gratuito.

Luego se debe incorporar un teléfono celular, que será utilizado para recibir claves de seguridad durante el proceso. Con esos datos validados, se completa la verificación final de identidad y se restablece el acceso total a la plataforma.

Qué servicios pueden quedar limitados si no se realiza la validación de la identidad

Mientras no se complete la actualización, algunas funciones pueden verse restringidas, entre ellas:

Emisión y consulta de recetas electrónicas

Gestión de órdenes médicas

Solicitud de turnos

Trámites administrativos online

Acceso a credenciales digitales

Recuperación de acceso a cuentas

Una vez finalizado el proceso, todas las herramientas vuelven a estar disponibles con normalidad.