Casi 200 chicos de una escuela de Lavalle padecen de gastroenteritis y Salud investiga el origen

La decisión de pasar a la virtualidad escolar es, explicó la DGE, "para avanzar con una desinfección en la escuela hasta que el Ministerio de Salud determine el origen del virus".

A media mañana se informó que la modalidad educativa virtual se extenderá, al menos, hasta este martes.

"Ante la detección de un brote de gastroenteritis que afecta a estudiantes de la escuela Juan Galo Lavalle, las autoridades del sistema de salud informaron que los cuadros registrados son de corta duración y que el hospital local ha reorganizado la atención pediátrica para priorizar las consultas relacionadas con esta situación", informó radio Nihuil citando datos suministrados por el Ministerio de Salud.

El hospital Domingo Sícoli de Lavalle recibió a una treintena de chicos y adultos con gastroenteritis.

Hospital Sícoli de Lavalle: atención espontánea por consultorio

Con el objetivo de contener la propagación del cuadro y proteger a las familias, se recomendó a la comunidad escolar de Lavalle "reforzar e implementar de manera prioritaria las siguientes medidas preventivas en los hogares y establecimientos educativos".

Este domingo, a través de sus redes sociales, desde el hospital Sícoli dieron cuenta de la atención en consultorios, desde este lunes, "a niños que presenten diarrea, vómitos o dolor abdominal. No necesitarán turno y la atención será por demanda espontánea".

Esta medida -explicaron- permitirá realizar "un correcto seguimiento de la salud de cada niño y brindar una atención más adecuada. Contamos con la colaboración de las familias para cuidar la salud de nuestros niños y prevenir complicaciones. Juntos por una infancia más sana".