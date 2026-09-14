Casi 200 alumnos de la escuela Juan Galo Lavalle, situada en el departamento Lavalle, padecen de gastroenteritis, según informaron las autoridades del colegio.
Casi 200 chicos de una escuela de Lavalle padecen de gastroenteritis y Salud investiga el origen
Se trata de 196 alumnos y algunos docentes de la escuela Juan Galo Lavalle que presentaron síntomas a partir del martes 8. En el hospital Sícoli atendieron a 30 menores de edad
Esto derivó en que las clases para todos los alumnos de ese establecimiento, cuya matrícula total es de 778 chicos, se hayan desarrollado de modo virtual, como dispuso la DGE. Esa misma modalidad seguirá aplicándose este martes, a la espera de la mejoría de los afectados.
"Los primeros casos de gastronteritis fueron detectados el martes 8 de septiembre y el pico se alcanzó el viernes 11", informó la DGE. "Los chicos han sido atendidos en el hospital Domingo Sícoli con abordaje preventivo".
La decisión de pasar a la virtualidad escolar es, explicó la DGE, "para avanzar con una desinfección en la escuela hasta que el Ministerio de Salud determine el origen del virus".
A media mañana se informó que la modalidad educativa virtual se extenderá, al menos, hasta este martes.
"Ante la detección de un brote de gastroenteritis que afecta a estudiantes de la escuela Juan Galo Lavalle, las autoridades del sistema de salud informaron que los cuadros registrados son de corta duración y que el hospital local ha reorganizado la atención pediátrica para priorizar las consultas relacionadas con esta situación", informó radio Nihuil citando datos suministrados por el Ministerio de Salud.
Hospital Sícoli de Lavalle: atención espontánea por consultorio
Con el objetivo de contener la propagación del cuadro y proteger a las familias, se recomendó a la comunidad escolar de Lavalle "reforzar e implementar de manera prioritaria las siguientes medidas preventivas en los hogares y establecimientos educativos".
Este domingo, a través de sus redes sociales, desde el hospital Sícoli dieron cuenta de la atención en consultorios, desde este lunes, "a niños que presenten diarrea, vómitos o dolor abdominal. No necesitarán turno y la atención será por demanda espontánea".
Esta medida -explicaron- permitirá realizar "un correcto seguimiento de la salud de cada niño y brindar una atención más adecuada. Contamos con la colaboración de las familias para cuidar la salud de nuestros niños y prevenir complicaciones. Juntos por una infancia más sana".
En pocas palabras
- Gastroenteritis masiva: casi 200 alumnos de la escuela Juan Galo Lavalle presentan síntomas.
- Investigación y medidas: Salud investiga el origen del brote y las clases son virtuales.
- Atención médica: el hospital Sícoli atiende a los menores afectados con cuadros breves.