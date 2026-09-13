Un motociclista de 24 años murió este domingo por la mañana tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham, en el departamento de Lavalle. En el siniestro está involucrado un efectivo policial de 39 años que cumple tareas de custodia en la vicegobernación de Mendoza.
Hebe Casado dio sus condolencias a la familia del joven que murió en choque que involucró a un custodio suyo
Un motociclista de 24 años murió tras chocar con el auto de un policía de la custodia de Hebe Casado en la Ruta 40
Según las primeras actuaciones, un Suzuki Fun que circulaba de sur a norte chocó de frente contra una motocicleta Gilera que avanzaba en sentido contrario. El hecho se produjo alrededor de las 6.40. Ambos conductores fueron trasladados de urgencia al Hospital Central, pero el joven falleció al ingresar al centro asistencial producto de la gravedad de sus heridas. El policía, en tanto, quedó hospitalizado.
Desde la vicegobernación precisaron que, al momento del accidente, el policía no se encontraba cumpliendo funciones de custodia de Casado, ya que la funcionaria se hallaba en el departamento de San Rafael. Trascendió además que el uniformado acababa de finalizar su turno de guardia.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle, que deberá reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué circunstancias llevaron a que ambos vehículos colisionaran de frente.
El comunicado de Hebe Casado
Horas después de conocerse la noticia, la vicegobernadora se expresó a través de su cuenta en la red social X:
"Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza. Quiero hacer llegar mis condolencias y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento", posteó Casado.
Y agregó que "desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia".
Al tiempo que concluyó: "Como me ha caracterizado siempre en el ejercicio de la función pública, confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo."
En pocas palabras
- Un motociclista de 24 años falleció tras un choque frontal sobre la Ruta Nacional 40, en Lavalle.
- El siniestro involucró a un policía de la custodia de Hebe Casado, quien no estaba cumpliendo funciones.
- La vicegobernadora expresó sus condolencias y confía en la transparencia de la investigación judicial.