Hebe Casado dio sus condolencias a la familia del joven que murió en choque que involucró a un custodio suyo

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle, que deberá reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué circunstancias llevaron a que ambos vehículos colisionaran de frente.

El comunicado de Hebe Casado

Horas después de conocerse la noticia, la vicegobernadora se expresó a través de su cuenta en la red social X:

"Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza. Quiero hacer llegar mis condolencias y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento", posteó Casado.

Y agregó que "desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia".

Al tiempo que concluyó: "Como me ha caracterizado siempre en el ejercicio de la función pública, confío plenamente en el accionar de la Justicia y en que, si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo."