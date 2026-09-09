Hebe Casado en modo campaña electoral: eligió el Foro Industrial para hablar del futuro de San Rafael

Un discurso pensado como plataforma electoral

Hebe Casado junto a el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, funcionarios y empresarios locales en la inauguración del Foro Industrial 2026. Redes sociales

"Eso es lo que quiero recuperar en San Rafael", escribió Casado después de participar del foro. Y enseguida describió qué departamento imagina: "Empresas que crezcan, nuevas inversiones y empleo".

En ese planteo, la vicegobernadora también puso el foco directamente en la administración municipal. Dijo que San Rafael necesita "un municipio activo, presente y comprometido con el desarrollo", que acompañe al sector privado, escuche y articule con empresas y otros sectores.

El mensaje tiene un componente que excede el debate industrial y se mete de lleno en una eventual gestión municipal. Casado planteó que el Foro Industrial 2026 no debería convertirse en "un grupo de autoayuda que se reúna a recordar lo que alguna vez fuimos", sino en un espacio para definir medidas de corto, mediano y largo plazo.

Minería, inversiones y el ejemplo de Guaymallén

La vicegobernadora vinculó además el futuro productivo de San Rafael con la transformación de la matriz económica que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo. En particular, destacó la decisión de avanzar con la minería y la posibilidad de generar nuevas inversiones, proveedores, servicios, actividad metalmecánica, logística y empleo.

En ese punto puso como ejemplo a Guaymallén y al intendente Marcos Calvente, a quien mencionó por impulsar la participación del departamento en el clúster de proveedores de la industria.

"Ese es el tipo de iniciativa que necesitamos mirar", sostuvo Casado, en una frase que también funciona como definición sobre el modelo de municipio que propone para San Rafael.

A qué apuesta Hebe Casado para su campaña

Casado cerró su mensaje apelando a la historia productiva del departamento y a los recursos humanos que, según planteó, todavía conserva.

"Tenemos empresas, universidades, profesionales, producción, conocimiento y una enorme historia de trabajo", escribió.

Y terminó con una frase que sintetiza el discurso que comenzó a instalar mientras avanza hacia una posible candidatura a la intendencia: "Quiero recuperar ese San Rafael. No por nostalgia, sino para que vuelva a generar oportunidades y vuelva a ser un corazón que lata fuerte en Mendoza".