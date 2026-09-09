La vicegobernadora Hebe Casado ya empezó a mostrar públicamente sus cartas de cara a la campaña electoral del 2027. Aunque todavía no formalizó una candidatura para ser intendenta de San Rafael, su participación en el Foro Industrial 2026 y el mensaje que publicó en sus redes sociales tuvieron un claro tono electoral.
Hebe Casado en modo campaña electoral: eligió el Foro Industrial para hablar del futuro de San Rafael
La vicegobernadora participó del evento junto a funcionarios e industriales y planteó qué debería hacer el municipio para generar inversiones, empresas y empleo
La sanrafaelina habló del departamento que quiere recuperar y de cómo debería funcionar el municipio que pretende gobernar.
Casado aprovechó el encuentro con empresarios y referentes del sector productivo para plantear una mirada sobre el futuro del departamento. En un extenso mensaje, aseguró que San Rafael fue un polo industrial, agrícola y tecnológico y sostuvo que necesita recuperar empresas, inversiones y empleo para evitar que los jóvenes formados en las universidades locales tengan que irse en busca de oportunidades.
Un discurso pensado como plataforma electoral
"Eso es lo que quiero recuperar en San Rafael", escribió Casado después de participar del foro. Y enseguida describió qué departamento imagina: "Empresas que crezcan, nuevas inversiones y empleo".
En ese planteo, la vicegobernadora también puso el foco directamente en la administración municipal. Dijo que San Rafael necesita "un municipio activo, presente y comprometido con el desarrollo", que acompañe al sector privado, escuche y articule con empresas y otros sectores.
El mensaje tiene un componente que excede el debate industrial y se mete de lleno en una eventual gestión municipal. Casado planteó que el Foro Industrial 2026 no debería convertirse en "un grupo de autoayuda que se reúna a recordar lo que alguna vez fuimos", sino en un espacio para definir medidas de corto, mediano y largo plazo.
Minería, inversiones y el ejemplo de Guaymallén
La vicegobernadora vinculó además el futuro productivo de San Rafael con la transformación de la matriz económica que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo. En particular, destacó la decisión de avanzar con la minería y la posibilidad de generar nuevas inversiones, proveedores, servicios, actividad metalmecánica, logística y empleo.
En ese punto puso como ejemplo a Guaymallén y al intendente Marcos Calvente, a quien mencionó por impulsar la participación del departamento en el clúster de proveedores de la industria.
"Ese es el tipo de iniciativa que necesitamos mirar", sostuvo Casado, en una frase que también funciona como definición sobre el modelo de municipio que propone para San Rafael.
A qué apuesta Hebe Casado para su campaña
Casado cerró su mensaje apelando a la historia productiva del departamento y a los recursos humanos que, según planteó, todavía conserva.
"Tenemos empresas, universidades, profesionales, producción, conocimiento y una enorme historia de trabajo", escribió.
Y terminó con una frase que sintetiza el discurso que comenzó a instalar mientras avanza hacia una posible candidatura a la intendencia: "Quiero recuperar ese San Rafael. No por nostalgia, sino para que vuelva a generar oportunidades y vuelva a ser un corazón que lata fuerte en Mendoza".
En pocas palabras
- Campaña electoral: la vicegobernadora Hebe Casado inició su estrategia para 2027 en el Foro Industrial de San Rafael.
- Propuestas: abogó por la recuperación de inversiones, empresas y empleo, con un municipio activo y comprometido.
- Visión: planteó la minería como motor de desarrollo y destacó iniciativas como las de Guaymallén.