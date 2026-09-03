Hebe Casado cruzó a quienes "declamaban soberanía" por Malvinas y "no lograron nada"

Las medidas anunciadas por el gobierno

El mensaje de Casado se produjo después del discurso presidencial en el que Javier Milei ratificó que “las Malvinas son argentinas” y anunció un paquete de medidas para reforzar la posición argentina frente al Reino Unido.

Entre los anuncios se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno puso especial atención sobre el proyecto petrolero offshore Sea Lion.

Además, el Ejecutivo anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el fortalecimiento de las capacidades de Defensa y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar una política transversal entre las distintas áreas del Estado.

En ese contexto, Casado respaldó la estrategia del gobierno y cuestionó a quienes, según planteó, hicieron de la reivindicación de Malvinas una bandera política sin resultados concretos.

“#LasMalvinasSonArgentinas”, concluyó en su publicación.