La vicegobernadora, Hebe Casado, también se manifestó publicamente este jueves, luego de la Cadena Nacional del presidente Javier Milei y cuestionó a quienes durante años reivindicaron la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los acusó de haber utilizado la causa para “crearse cargos”.
Hebe Casado cruzó a quienes "declamaban soberanía" por Malvinas y "no lograron nada"
La vicegobernadora, Hebe Casado, también posteó en su cuenta de X en clara referencia al accionar de gobiernos anteriores
“Calladitos todos los que declamaban soberanía y armaban comisiones de recuperación para crearse cargos y nunca lograron nada”, publicó Casado en sus redes sociales, junto con el hashtag #LasMalvinasSonArgentinas.
La dirigente, quien siempre apoyó las políticas de Milei, apuntó así contra sectores políticos que, según su interpretación, sostuvieron durante años un discurso de defensa de la soberanía sobre Malvinas sin conseguir avances concretos en ese reclamo.
Las medidas anunciadas por el gobierno
El mensaje de Casado se produjo después del discurso presidencial en el que Javier Milei ratificó que “las Malvinas son argentinas” y anunció un paquete de medidas para reforzar la posición argentina frente al Reino Unido.
Entre los anuncios se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno puso especial atención sobre el proyecto petrolero offshore Sea Lion.
Además, el Ejecutivo anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el fortalecimiento de las capacidades de Defensa y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar una política transversal entre las distintas áreas del Estado.
En ese contexto, Casado respaldó la estrategia del gobierno y cuestionó a quienes, según planteó, hicieron de la reivindicación de Malvinas una bandera política sin resultados concretos.
“#LasMalvinasSonArgentinas”, concluyó en su publicación.
En pocas palabras
- Hebe Casado cuestionó a quienes crearon comisiones y organismos de defensa de la cuestión Malvinas pero en la práctica no se lograron avances en la soberanía.
- Respaldo a Milei: La vicegobernadora de Mendoza volvió a brindar apoyo al presidente en un tema muy delicado, como es la diplomacia y la defensa de la Islas.