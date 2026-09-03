Patricia Bullrich dijo que Milei dio el paso más importante de la historia por Malvinas

En sus redes sociales la dirigente libertaria afirmó: "Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos".

También señaló la ex ministra de Defensa: "La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego".