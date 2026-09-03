Una de las primeras en expresarse tras la cadena nacional que dio Javier Milei relacionada con las Islas Malvinas fue la senadora nacional Patricia Bullrich, quien se mostró exultante por los dichos del presidente de la Nación.
Patricia Bullrich dijo que Milei dio el paso más importante de la historia por Malvinas
La senadora nacional Patricia Bullrich se mostró eufórica tras la cadena nacional de Javier Milei
En sus redes sociales la dirigente libertaria afirmó: "Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos".
También señaló la ex ministra de Defensa: "La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego".
Patricia Bullrich y el cambio histórico de Trump
Bullrich aseguró: "Hay un cambio histórico: por primera vez, un presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada".
"Se rompe una cadena histórica de respaldos a la posición colonialista. Esto es resultado de una decisión clara: diplomacia, firmeza y decisión para defender nuestro territorio nacional por parte del presidente Javier Milei. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", finalizó
En pocas palabras
- Patricia Bullrich exclamó: "Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas".
- La senadora destacó las medidas concretas del gobierno de Javier Milei para defender la soberanía en las islas.
- Bullrich remarcó el reconocimiento de un presidente de EE.UU. a la soberanía argentina sobre las Malvinas.