Bullrich convocó a Rodolfo Montero y otros ministros para reformar la ley de Salud Mental

El proyecto original fue enviado por el Poder Ejecutivo a mediados de abril de 2026, y el mismo atravesó un amplio debate en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, donde expusieron más de 70 especialistas.

Luego de varias semanas de trabajo, se creó un borrador de dictamen que busca establecer un piso federal de derechos para garantizar estándares equitativos en todas las jurisdicciones del país.

Posteo de Rodolfo Montero en la red social X.

¿Qué reformas o cambios se presentarán?

Para la internación, se exigirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial (uno obligatoriamente médico, preferentemente psiquiatra) para concretar una internación, sea voluntaria o involuntaria. Las internaciones involuntarias quedarán estrictamente acotadas a casos de riesgo grave para sí mismo o para terceros.

Se adoptan las denominadas Reglas Nelson Mandela como lineamientos esenciales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el ámbito de las políticas públicas de salud mental.

como lineamientos esenciales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el ámbito de las políticas públicas de salud mental. Se ratifica la prohibición absoluta de crear nuevos manicomios o sostener internaciones crónicas bajo el modelo asilar, y se fija un tope de 180 días corridos para internaciones prolongadas con la exigencia de un "Plan de Egreso" desde el momento del diagnóstico.

Se valida la consulta virtual para expandir la cobertura sanitaria en zonas alejadas y se incorpora la figura de las directivas anticipadas, permitiendo que las personas expresen sus decisiones sobre tratamientos de manera previa.

Se establece un deber de cuidado con definición precisa de "pariente" y se garantiza un respaldo estatal para quienes carecen de red familiar. Luego del alta, se prevén hasta seis meses de tratamiento ambulatorio con seguimiento judicial cada 30 días, de carácter obligatorio.

En el caso de menores de edad, los tratamientos serán guiados por equipos con formación infanto-juvenil y en dispositivos físicamente separados de los adultos. Se dispone, además, la coordinación entre las provincias y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) .

. Se incorpora el concepto de "padecimiento" dentro del marco legal y se incorpora la figura de las directivas anticipadas dentro de la Ley de Derechos del Paciente , permitiendo que cualquier persona exprese su consentimiento o rechazo a tratamientos por adelantado.

, permitiendo que cualquier persona exprese su consentimiento o rechazo a tratamientos por adelantado. Se realizará una delimitación de las adicciones, precisando de forma directa la relación entre este ámbito y el consumo problemático de sustancias, el cual pasa a formar parte de los tratamientos formales.

En caso de obtener el "visto bueno" de los ministros de salud de todo el país, el oficialismo buscaría dictaminar el tema a partir de la semana próxima o la siguiente.

Con las nuevas reformas, se prohíbe de forma expresa la creación de manicomios y la internación crónica; y se regulan las inspecciones con protocolos de dignidad y confidencialidad.

Mendoza sumó un nuevo Servicio de Deshabituación de Adicciones en el Hospital El Sauce

El Gobierno de Mendoza puso en marcha el primer Servicio de Deshabituación de Adicciones en el Hospital El Sauce, sumando 40 camas a la red provincial de salud mental. El proyecto ofrece un tratamiento integral y personalizado enfocado en la prevención de recaídas, el sostenimiento de la abstinencia y la inclusión de los entornos familiares o afectivos como parte clave del proceso de recuperación.

A la par de esta inauguración, la provincia suscribió un convenio de cooperación con la fundación La Casa de la Cultura de la Calle, presidida por el actor Gastón Pauls. El acuerdo busca potenciar las políticas públicas de prevención y promover una cultura del cuidado contra las adicciones mediante un trabajo articulado con la sociedad civil.