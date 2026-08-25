La lista completa: 214 empleados de una municipalidad pasaron a planta permanente

Es que en las últimas horas trascendió de manera oficial la nómina completa de empleados alcanzados por la regularización en la municipalidad.

Tal como se detalló en el expediente impulsado originalmente por la secretaria de Gobierno, Ana Victoria Torres, el requisito excluyente para ingresar a la planta permanente del escalafón municipal, fue acreditar una antigüedad superior a los cinco años computados al pasado 30 de junio de 2026.