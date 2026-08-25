La polémica medida firmada por Roger Nediani, titular de la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, que formalizó el pase a planta permanente de 214 trabajadores contratados mediante un decreto, sumó este martes un nuevo condimento de fuerte impacto institucional.
La lista completa: 214 empleados de una municipalidad pasaron a planta permanente
Sigue el revuelo en los pasillos de la municipalidad por el pase a planta permanente de 214 empleados. Los trabajadores eran contratados
Es que en las últimas horas trascendió de manera oficial la nómina completa de empleados alcanzados por la regularización en la municipalidad.
Tal como se detalló en el expediente impulsado originalmente por la secretaria de Gobierno, Ana Victoria Torres, el requisito excluyente para ingresar a la planta permanente del escalafón municipal, fue acreditar una antigüedad superior a los cinco años computados al pasado 30 de junio de 2026.
Municipalidad de La Banda: acceso a la información y listados
La difusión de la nómina completa de los 214 beneficiarios, brindada en detalle por medios locales como infodelestero.com, permite dilucidar quiénes son los empleados alcanzados por la medida de pasar a planta permanente.
La publicación de los nombres ocurre en un contexto político sumamente delicado en Santiago del Estero, marcado por el proceso de transición municipal tras los comicios del pasado 2 de agosto y la inminente llegada del intendente electo Llamil Abdala al poder comunal.
El listado de empleados que pasarán a planta permanente en la Municipalidad
- Miguel Ángel Robles
- Daniel Emanuel Toledo
- Mirta Graciela Jaimes
- María Fernanda Daud
- Víctor Hugo Gerez
- Carlos Alberto Ibáñez
- Pablo Daniel Fernández
- Walter Ariel Roldán
- Gastón Abel Díaz
- Miguel Ángel Valoy
- Mariela del Valle Vizgarra
- Franco Daniel Coronel
- Walter Héctor Ledesma
- Ariel Agustín Luna
- Nancy Mabel Cárdenas
- Alberto Emanuel Arias
- Ariel Ulises Gutiérrez
- Selva Agustina More
- Cristian Fabián Yanacón
- Dante Mansilla
- Juan Marcelo Noriega
- Roberto Carlos Acuña
- Carlos Dante Gerez
- Abel Emanuel Pineda
- Roberto David Ruiz
- Juan Gil Galeano
- Juan Eduardo Giménez
- Ramón Alberto Romero
- Matías Humberto Rojas
- José Luis Fernández
- Silvina Botta Gianotti
- Carlos Ariel Carrizo
- Ana Cecilia Landsman
- Carla Roxana Reynoso
- Mariela Alejandra Amaya
- Carlos Rubén Torrez
- Darío Reinaldo Adamo
- Domingo Ricardo Díaz
- Carlos Rogelio Robles
- Teresa de los A. Ruiz
- Pablo Alejandro Saavedra
- Karina Elizabeth del V. Heredia
- Alan Rodrigo Castellanos
- Oscar Bautista Torres
- David Armando Aguilar
- Mariana Gimena Anríquez
- Melina Soledad Anríquez
- Roxana Elvecia Araujo
- Roque Alfredo Ávila
- Romina Mariel Bravo
- Laura Alejandra Carabajal
- Rita Estefanía Corbera
- Celeste Lorena Coronel
- Mirna Raquel Coronel
- Daniela Fernanda David
- María Rafaela Díaz
- María Teresa Díaz
- Soledad Tatiana Díaz
- Héctor Javier Dorado
- Luis Germán Figueroa
- Marta Antonia Galván
- Carla Patricia García
- Fernando Martín Gerbino
- José Eduardo López Romero
- Reina Cristina Méndez
- Maximiliano Exequiel Mendoza
- Camila Belén Mocagatta
- Karina Guadalupe Navarro
- Daniela Carolina Rodríguez
- Patricia del Carmen Rodríguez
- Matías Gabriel Rojo
- María Paola Trucco
- Ángela Roxana Trullenque
- Andrea Lorena Véliz
- Luciana Patricia Villalba
- Paola Elizabeth Zárate
- Eliana Noelia Carolina Acosta
- Juan Agustín Adamo
- Ramón Esteban Adamo
- Ema Marcela Aguirre
- María Ramona Mirt Aguirre
- César David Almirón
- Walter José Álvarez
- Olga Gabriela Alzogaray
- Verónica Elizabeth Anabia
- Diego Fernando Arias
- Gabriel Osvaldo Banegas Arias
- Nilda Elizabeth Banegas
- Julio Javier Barraza
- Janina Nerea Barraza Morán
- Ovidio Belizán
- Néstor Fabián Bellido
- Claudia Esther Benevole
- Lara Macarena Bianqueri
- Gabriela del Carmen Bondi
- Laura Haidee Bustos
- Mariela Beatriz Cáceres
- José Luis Campos
- Noemí Roxana Campos
- Daniela Patricia Carabajal
- Ángel Fabrizio Carate Toledo
- Pablo Antonio Cárdenas Ibáñez
- Julia Noemí del Valle Carmona
- Sergio Francisco Celiz
- Mariano Emanuel Cisneros
- Fabián Roger Coronel
- Gerardo Corvalán
- Rosa del Carmen Cruz
- Karina Elizabeth David
- Daniel Alejandro Díaz
- Daniel Domingo Díaz
- Miguel Alejandro Díaz
- Walter Omar Escalada
- Alejandra Gabriela Figueroa
- Carla del Rosario Figueroa
- Elsa María José Figueroa
- Rita Paola Oliva Figueroa
- Marcos Nicolás García
- William Maximiliano Garnica
- Marcelo Alexandro Garzón
- Carla Melina Gerez
- Dora Adriana Gerez
- Graciela Beatriz Giménez
- Ana Karina Gómez
- Elida Karina Gómez
- Pablo Alejandro Gómez
- Román Emilio Gómez
- David Oscar Gorosito
- María Verónica Gorosito
- Ivanna Berenice Guaraz
- Malena Alejandra Gutiérrez
- Rita Daniela Gutiérrez
- Verónica Marisabel Gutiérrez
- Marianella Rita Rocío Guzmán
- Milagros Analia Guzmán
- Soledad de los Ángeles Hamada
- Hugo Fernando Herrera
- Juan Ramón Ibáñez
- René Ignacio Ibáñez
- Saúl Ezequiel Infante
- Amelia Ramona Iñíguez
- Leonardo Gabriel Jaimez Caro
- Mariana Agustina Jiménez
- Enrique A. Jorge Bravo
- Américo Marcelino Juárez
- Sebastián Rodolfo Juárez
- Emmanuel Maximiliano Landín
- Carlos Jesús Lezcano
- Sergio Alejandro Llanos
- Claudio Joaquín Fernando López
- Gladys Noemí López
- María Dévora López
- Viviana Magaly López
- Genoveva del Carmen Loto
- Isabel Beatriz Luna
- Antonella Belén Maldonado
- Claudia Mabel Maldonado
- Fernando Ricardo Martín
- Osvaldo Eugenio Martín
- Néstor Orlando Martínez
- Olga Soledad Mastracchio
- Nelson Javier Melián
- Cristian Gerardo Mendoza
- Ana Marcela Montenegro
- Manuel Alberto Navarro
- Marianela Soledad Noriega
- Matías Hernán Noriega
- Edith Romina Núñez
- Sandra Karina Núñez
- Irma del C. Ovejero
- Néstor Adrián Pacheco
- Luis Néstor Páez
- Gabriela Alejandra Pereyra
- Mariel Carolina Pereyra
- Yanina Soledad Pereyra
- Marcela Alejandra Ponce
- Carlos Enrique Rodríguez
- Laura Soledad Rodríguez
- Rosauro Esteban Rojas
- Daiana Paola Roldán
- Fernando Antonio Roldán
- Liliana del Carmen Romano
- Carlos Fernando Ruiz
- Fernando Julián Ruiz
- Marta Soledad Saavedra
- María Elena Sánchez
- Irma Armanda Sciascia
- Claudia Gisela Sisalli
- José Miguel Storniolo
- Analía Alejandra Suárez
- Silvia Susana Toledo
- Miriam Alejandra Torres
- Pablo Armando Trejo
- Luis César Valdez
- Dora Deolinda Vásquez
- Sergio René Vélez
- Gustavo Adolfo Villalba
- Valeria Vanesa Villalba
- Franco Antonio Villarroya
- Jonatan Pereyra
- Luis Adolfo Cura
- Edgard Cristian Nico Mocagatta
- Ariel Eduardo Cordero
- Roberto David Emanuel López
- Eduardo Ariel Sánchez Gerez
- Salex Saritt Ceres
- Maximiliano Exequiel Coronel
- Pablo César Alejandro Coronel
- Alex Maximiliano Degani
- Sergio Daniel Degani
- Yolanda Beatriz Gómez
- Susana Mercedes Rojas
- Víctor Manuel Vázquez
- Carlos Alberto Fanchín
En pocas palabras
- 214 empleados: Pase a planta permanente en la Municipalidad de La Banda.
- Requisito: Antigüedad superior a cinco años acreditada al 30 de junio de 2026.
- Contexto: Se publicó la nómina completa de los beneficiados en un escenario de transición municipal.