Inicio Sociedad Municipalidad
Decreto

La lista completa: 214 empleados de una municipalidad pasaron a planta permanente

Sigue el revuelo en los pasillos de la municipalidad por el pase a planta permanente de 214 empleados. Los trabajadores eran contratados

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
214 empleados de la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, pasarán a planta permanente tras trabajar como contratados.

214 empleados de la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, pasarán a planta permanente tras trabajar como contratados.

La polémica medida firmada por Roger Nediani, titular de la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, que formalizó el pase a planta permanente de 214 trabajadores contratados mediante un decreto, sumó este martes un nuevo condimento de fuerte impacto institucional.

Es que en las últimas horas trascendió de manera oficial la nómina completa de empleados alcanzados por la regularización en la municipalidad.

Tal como se detalló en el expediente impulsado originalmente por la secretaria de Gobierno, Ana Victoria Torres, el requisito excluyente para ingresar a la planta permanente del escalafón municipal, fue acreditar una antigüedad superior a los cinco años computados al pasado 30 de junio de 2026.

Municipalidad de La Banda: acceso a la información y listados

La difusión de la nómina completa de los 214 beneficiarios, brindada en detalle por medios locales como infodelestero.com, permite dilucidar quiénes son los empleados alcanzados por la medida de pasar a planta permanente.

La publicación de los nombres ocurre en un contexto político sumamente delicado en Santiago del Estero, marcado por el proceso de transición municipal tras los comicios del pasado 2 de agosto y la inminente llegada del intendente electo Llamil Abdala al poder comunal.

El listado de empleados que pasarán a planta permanente en la Municipalidad

  1. Miguel Ángel Robles
  2. Daniel Emanuel Toledo
  3. Mirta Graciela Jaimes
  4. María Fernanda Daud
  5. Víctor Hugo Gerez
  6. Carlos Alberto Ibáñez
  7. Pablo Daniel Fernández
  8. Walter Ariel Roldán
  9. Gastón Abel Díaz
  10. Miguel Ángel Valoy
  11. Mariela del Valle Vizgarra
  12. Franco Daniel Coronel
  13. Walter Héctor Ledesma
  14. Ariel Agustín Luna
  15. Nancy Mabel Cárdenas
  16. Alberto Emanuel Arias
  17. Ariel Ulises Gutiérrez
  18. Selva Agustina More
  19. Cristian Fabián Yanacón
  20. Dante Mansilla
  21. Juan Marcelo Noriega
  22. Roberto Carlos Acuña
  23. Carlos Dante Gerez
  24. Abel Emanuel Pineda
  25. Roberto David Ruiz
  26. Juan Gil Galeano
  27. Juan Eduardo Giménez
  28. Ramón Alberto Romero
  29. Matías Humberto Rojas
  30. José Luis Fernández
  31. Silvina Botta Gianotti
  32. Carlos Ariel Carrizo
  33. Ana Cecilia Landsman
  34. Carla Roxana Reynoso
  35. Mariela Alejandra Amaya
  36. Carlos Rubén Torrez
  37. Darío Reinaldo Adamo
  38. Domingo Ricardo Díaz
  39. Carlos Rogelio Robles
  40. Teresa de los A. Ruiz
  41. Pablo Alejandro Saavedra
  42. Karina Elizabeth del V. Heredia
  43. Alan Rodrigo Castellanos
  44. Oscar Bautista Torres
  45. David Armando Aguilar
  46. Mariana Gimena Anríquez
  47. Melina Soledad Anríquez
  48. Roxana Elvecia Araujo
  49. Roque Alfredo Ávila
  50. Romina Mariel Bravo
  51. Laura Alejandra Carabajal
  52. Rita Estefanía Corbera
  53. Celeste Lorena Coronel
  54. Mirna Raquel Coronel
  55. Daniela Fernanda David
  56. María Rafaela Díaz
  57. María Teresa Díaz
  58. Soledad Tatiana Díaz
  59. Héctor Javier Dorado
  60. Luis Germán Figueroa
  61. Marta Antonia Galván
  62. Carla Patricia García
  63. Fernando Martín Gerbino
  64. José Eduardo López Romero
  65. Reina Cristina Méndez
  66. Maximiliano Exequiel Mendoza
  67. Camila Belén Mocagatta
  68. Karina Guadalupe Navarro
  69. Daniela Carolina Rodríguez
  70. Patricia del Carmen Rodríguez
  71. Matías Gabriel Rojo
  72. María Paola Trucco
  73. Ángela Roxana Trullenque
  74. Andrea Lorena Véliz
  75. Luciana Patricia Villalba
  76. Paola Elizabeth Zárate
  77. Eliana Noelia Carolina Acosta
  78. Juan Agustín Adamo
  79. Ramón Esteban Adamo
  80. Ema Marcela Aguirre
  81. María Ramona Mirt Aguirre
  82. César David Almirón
  83. Walter José Álvarez
  84. Olga Gabriela Alzogaray
  85. Verónica Elizabeth Anabia
  86. Diego Fernando Arias
  87. Gabriel Osvaldo Banegas Arias
  88. Nilda Elizabeth Banegas
  89. Julio Javier Barraza
  90. Janina Nerea Barraza Morán
  91. Ovidio Belizán
  92. Néstor Fabián Bellido
  93. Claudia Esther Benevole
  94. Lara Macarena Bianqueri
  95. Gabriela del Carmen Bondi
  96. Laura Haidee Bustos
  97. Mariela Beatriz Cáceres
  98. José Luis Campos
  99. Noemí Roxana Campos
  100. Daniela Patricia Carabajal
  101. Ángel Fabrizio Carate Toledo
  102. Pablo Antonio Cárdenas Ibáñez
  103. Julia Noemí del Valle Carmona
  104. Sergio Francisco Celiz
  105. Mariano Emanuel Cisneros
  106. Fabián Roger Coronel
  107. Gerardo Corvalán
  108. Rosa del Carmen Cruz
  109. Karina Elizabeth David
  110. Daniel Alejandro Díaz
  111. Daniel Domingo Díaz
  112. Miguel Alejandro Díaz
  113. Walter Omar Escalada
  114. Alejandra Gabriela Figueroa
  115. Carla del Rosario Figueroa
  116. Elsa María José Figueroa
  117. Rita Paola Oliva Figueroa
  118. Marcos Nicolás García
  119. William Maximiliano Garnica
  120. Marcelo Alexandro Garzón
  121. Carla Melina Gerez
  122. Dora Adriana Gerez
  123. Graciela Beatriz Giménez
  124. Ana Karina Gómez
  125. Elida Karina Gómez
  126. Pablo Alejandro Gómez
  127. Román Emilio Gómez
  128. David Oscar Gorosito
  129. María Verónica Gorosito
  130. Ivanna Berenice Guaraz
  131. Malena Alejandra Gutiérrez
  132. Rita Daniela Gutiérrez
  133. Verónica Marisabel Gutiérrez
  134. Marianella Rita Rocío Guzmán
  135. Milagros Analia Guzmán
  136. Soledad de los Ángeles Hamada
  137. Hugo Fernando Herrera
  138. Juan Ramón Ibáñez
  139. René Ignacio Ibáñez
  140. Saúl Ezequiel Infante
  141. Amelia Ramona Iñíguez
  142. Leonardo Gabriel Jaimez Caro
  143. Mariana Agustina Jiménez
  144. Enrique A. Jorge Bravo
  145. Américo Marcelino Juárez
  146. Sebastián Rodolfo Juárez
  147. Emmanuel Maximiliano Landín
  148. Carlos Jesús Lezcano
  149. Sergio Alejandro Llanos
  150. Claudio Joaquín Fernando López
  151. Gladys Noemí López
  152. María Dévora López
  153. Viviana Magaly López
  154. Genoveva del Carmen Loto
  155. Isabel Beatriz Luna
  156. Antonella Belén Maldonado
  157. Claudia Mabel Maldonado
  158. Fernando Ricardo Martín
  159. Osvaldo Eugenio Martín
  160. Néstor Orlando Martínez
  161. Olga Soledad Mastracchio
  162. Nelson Javier Melián
  163. Cristian Gerardo Mendoza
  164. Ana Marcela Montenegro
  165. Manuel Alberto Navarro
  166. Marianela Soledad Noriega
  167. Matías Hernán Noriega
  168. Edith Romina Núñez
  169. Sandra Karina Núñez
  170. Irma del C. Ovejero
  171. Néstor Adrián Pacheco
  172. Luis Néstor Páez
  173. Gabriela Alejandra Pereyra
  174. Mariel Carolina Pereyra
  175. Yanina Soledad Pereyra
  176. Marcela Alejandra Ponce
  177. Carlos Enrique Rodríguez
  178. Laura Soledad Rodríguez
  179. Rosauro Esteban Rojas
  180. Daiana Paola Roldán
  181. Fernando Antonio Roldán
  182. Liliana del Carmen Romano
  183. Carlos Fernando Ruiz
  184. Fernando Julián Ruiz
  185. Marta Soledad Saavedra
  186. María Elena Sánchez
  187. Irma Armanda Sciascia
  188. Claudia Gisela Sisalli
  189. José Miguel Storniolo
  190. Analía Alejandra Suárez
  191. Silvia Susana Toledo
  192. Miriam Alejandra Torres
  193. Pablo Armando Trejo
  194. Luis César Valdez
  195. Dora Deolinda Vásquez
  196. Sergio René Vélez
  197. Gustavo Adolfo Villalba
  198. Valeria Vanesa Villalba
  199. Franco Antonio Villarroya
  200. Jonatan Pereyra
  201. Luis Adolfo Cura
  202. Edgard Cristian Nico Mocagatta
  203. Ariel Eduardo Cordero
  204. Roberto David Emanuel López
  205. Eduardo Ariel Sánchez Gerez
  206. Salex Saritt Ceres
  207. Maximiliano Exequiel Coronel
  208. Pablo César Alejandro Coronel
  209. Alex Maximiliano Degani
  210. Sergio Daniel Degani
  211. Yolanda Beatriz Gómez
  212. Susana Mercedes Rojas
  213. Víctor Manuel Vázquez
  214. Carlos Alberto Fanchín

En pocas palabras

  • 214 empleados: Pase a planta permanente en la Municipalidad de La Banda.
  • Requisito: Antigüedad superior a cinco años acreditada al 30 de junio de 2026.
  • Contexto: Se publicó la nómina completa de los beneficiados en un escenario de transición municipal.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar