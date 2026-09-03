Donald Trump habló de la actuación del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas

La respuesta de Trump cobró especial relevancia geopolítica debido a que se produjo en la antesala de una cadena nacional anunciada por el presidente argentino, Javier Milei. El jefe de Estado anticipó que presentará iniciativas vinculadas a la protección de los recursos naturales en la zona austral y la ratificación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El reclamo militar a Londres y su relación con las Islas Malvinas

El trasfondo del marcado distanciamiento entre Washington y el gobierno británico obedece a diferencias en materia de defensa internacional. Trump recriminó abiertamente al primer ministro Keir Starmer y a las autoridades europeas por no enviar buques de guerra ni apoyo logístico al Estrecho de Ormuz para colaborar con las tropas norteamericanas en el conflicto bélico contra Irán.

El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tu país no se está manejando bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme", aseveró con contundencia el mandatario. En ese mismo sentido, remarcó que le preguntó directamente a los líderes de la OTAN por la ausencia de naves británicas en la región convulsionada, recibiendo como respuesta la falta de unidades disponibles, un hecho que calificó como deplorable para las relaciones bilaterales.

Esta reprimenda pública dejó al descubierto el nivel de tensión existente entre las administraciones de Washington y Londres. Según especialistas en política exterior, la ambigüedad discursiva en torno a la causa de las Islas Malvinas forma parte de una táctica de presión diplomática instrumentada por la Casa Blanca para exigir un mayor compromiso militar a sus socios tradicionales de la alianza atlántica.

Estrategia en el Atlántico Sur y la soberanía de las Islas Malvinas

El escenario diplomático cobra un dinamismo particular tras los recientes intercambios entre la administración argentina y el gobierno norteamericano. Tiempo atrás, desde la Casa Rosada se sugirió que Washington observaba con agrado una mayor presencia e influencia de la Argentina en el Atlántico Sur para garantizar la seguridad marítima y mitigar la presencia de otras potencias globales en la cuenca austral, lo que reavivó las expectativas diplomáticas en torno a las Islas Malvinas.

Por su parte, la diplomacia de Gran Bretaña busca amortiguar el impacto de los dichos del mandatario norteamericano y sostiene su postura habitual respecto a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Sin embargo, el malestar expresado por la Casa Blanca debilita el frente anglosajón en un momento crítico de la agenda global, donde los conflictos energéticos y las disputas por hidrocarburos alteran los alineamientos tradicionales de la geopolítica internacional.

El pronunciamiento de Donald Trump abre un nuevo capítulo de especulaciones diplomáticas respecto al margen de maniobra que tendrá la Argentina para avanzar en sus reclamos históricos de soberanía. La combinación de presiones económicas y reordenamientos en el Atlántico Sur coloca nuevamente la causa de las Islas Malvinas en el centro de la atención de la política internacional.