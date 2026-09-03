Rutas: Nación enviará un proyecto para eximir de impuestos a las concesionarias que hagan obras viales

La propuesta oficial intenta incentivar la inversión privada directa sin requerir giros presupuestarios o transferencias del Tesoro. Según la visión del Palacio de Hacienda, eliminar los gastos fiscales de la actividad económica vial contribuirá a bajar los costos del transporte. Además, mejorará de manera directa la competitividad logística en todo el país.

El esquema de concesión tributaria que debatirá el Congreso

La iniciativa parlamentaria contempla abarcar entre 5.000 y 6.000 kilómetros de la red vial nacional que serán sometidos a procesos de licitación pública. Las firmas que logren la adjudicación del servicio contarán con beneficios fiscales absolutos sobre las obras de ampliación, repavimentación y mantenimiento constante.

Las obras viales están frenadas en casi todo país.

Sectores alcanzados: Tramos estratégicos en rutas nacionales de alto tránsito operativo.

Tramos estratégicos en rutas nacionales de alto tránsito operativo. Alcance tributario: Cero tasas municipales , exención de ingresos brutos provinciales y condonación de impuestos nacionales .

Cero , exención de provinciales y condonación de . Mecanismo: Participación del capital privado sin la intervención económica de la Dirección Nacional de Vialidad.

Caputo señaló que confía en obtener el visto bueno de los mandatarios locales durante el debate en las comisiones del parlamento. Argumentó que los jefes provinciales comparten la premisa de que dinamizar la infraestructura vial es prioritario para las economías regionales.

El avance del plan para licitar tramos en Mendoza y el país

Este proyecto de ley se acopla a las sucesivas adjudicaciones viales que el Poder Ejecutivo nacional viene realizando en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. En las últimas semanas se licitaron tramos que cruzan puntos clave de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la región del Litoral argentino.

El Palacio de Hacienda considera fundamental que los concesionarios privados asuman el mantenimiento. Pretenden aliviar la carga sobre el erario público mientras avanza el reordenamiento de la matriz fiscal. De prosperar la ley, las empresas constructoras e inversores viales operarán bajo un régimen de exención impositiva inédito para el sector.