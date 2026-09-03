Rutas: Nación enviará un proyecto para eximir de impuestos a las concesionarias que hagan obras viales

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a liberar de la carga tributaria a todas las empresas interesadas en invertir en la red vial del país. La medida alcanzará a más de 5.000 kilómetros de rutas. Busca bajar costos y dinamizar el proceso de privatización de tramos clave.
La propuesta oficial para liberar de tributos la red vial
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el objetivo fundamental radica en establecer un esquema de impuesto cero para los tres niveles del Estado en el área del transporte de cargas y el desarrollo de infraestructura terrestre.
La propuesta oficial intenta incentivar la inversión privada directa sin requerir giros presupuestarios o transferencias del Tesoro. Según la visión del Palacio de Hacienda, eliminar los gastos fiscales de la actividad económica vial contribuirá a bajar los costos del transporte. Además, mejorará de manera directa la competitividad logística en todo el país.
El esquema de concesión tributaria que debatirá el Congreso
La iniciativa parlamentaria contempla abarcar entre 5.000 y 6.000 kilómetros de la red vial nacional que serán sometidos a procesos de licitación pública. Las firmas que logren la adjudicación del servicio contarán con beneficios fiscales absolutos sobre las obras de ampliación, repavimentación y mantenimiento constante.
- Sectores alcanzados: Tramos estratégicos en rutas nacionales de alto tránsito operativo.
- Alcance tributario: Cero tasas municipales, exención de ingresos brutos provinciales y condonación de impuestos nacionales.
- Mecanismo: Participación del capital privado sin la intervención económica de la Dirección Nacional de Vialidad.
Caputo señaló que confía en obtener el visto bueno de los mandatarios locales durante el debate en las comisiones del parlamento. Argumentó que los jefes provinciales comparten la premisa de que dinamizar la infraestructura vial es prioritario para las economías regionales.
El avance del plan para licitar tramos en Mendoza y el país
Este proyecto de ley se acopla a las sucesivas adjudicaciones viales que el Poder Ejecutivo nacional viene realizando en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. En las últimas semanas se licitaron tramos que cruzan puntos clave de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la región del Litoral argentino.
El Palacio de Hacienda considera fundamental que los concesionarios privados asuman el mantenimiento. Pretenden aliviar la carga sobre el erario público mientras avanza el reordenamiento de la matriz fiscal. De prosperar la ley, las empresas constructoras e inversores viales operarán bajo un régimen de exención impositiva inédito para el sector.
En pocas palabras
- Impuesto cero: el Gobierno enviará un proyecto para eximir de impuestos a las concesiones de rutas nacionales, provinciales y municipales.
- Inversión privada: se busca atraer capital privado para el desarrollo de más de 5.000 kilómetros de rutas, sin girar fondos del Tesoro.
- Competitividad logística: La medida busca bajar costos de transporte y mejorar la competitividad del sector en todo el país.