En solo 10 días hubo 8 muertos por accidentes viales en Mendoza

Un joven de 26 años perdió el control de su motocicleta a las 6.40 en calle Buenos Aires, entre Sánchez y Buenos Vecinos, y murió al caer al asfalto.

Domingo 16 de agosto (Maipú)

Ocurrió un accidente frontal sobre la Ruta 60 (a 300 metros de la Variante Palmira). El impacto entre un Peugeot 504 y una VW T-Cross provocó la muerte instantánea del conductor del auto, Oscar Aníbal "Chacha" Fernández Mercau (48).

Oscar Aníbal "Chacha" Fernández Mercau perdió la vida tras el accidente en Ruta 60.

Del lunes 17 al miércoles 19 de agosto (derivación del accidente en Maipú)

Las secuelas del accidente en Maipú causaron profundo dolor en la familia Masó Tillar tras el fallecimiento de Juana (20), quien murió el lunes en el Hospital Central, su madre Ariadna Tillar (54) el martes en el Perrupato, y Rosario (19), quien perdió la vida el miércoles.

Jueves 20 de agosto (Godoy Cruz)

Emiliano Cerna Arce (29) murió en el acto cerca de las 22 al chocar su moto contra una camioneta en la esquina de calles Gorriti y Las Tipas.

Accidente en Uspallata.

Domingo por la noche (San Martín)

Una adolescente de 17 años volcó cuando conducía un cuatriciclo sobre la calle Bell Ville, frente al camping Buen Orden. Fue derivada de urgencia al Hospital Perrupato a las 20.50, pero falleció a los pocos minutos de ingresar debido a la gravedad de las lesiones.

Accidente en calle Serpa (Guaymallén)

Una acompañante falleció en el lugar luego de que la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba impactara contra un camión Iveco estacionado en calles Nicolás Serpa y Calle Nueva. Según los primeros peritajes, el conductor de la camioneta habría manifestado quedarse dormido al volante.