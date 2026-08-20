Un hombre perdió la vida este jueves por la noche en Godoy Cruz, luego de protagonizar un choque entre una moto y una camioneta. El siniestro se produjo cerca de las 22, en la intersección de las calles Gorriti y Las Tipas.
Siniestro vial
Motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Godoy Cruz
El accidente ocurrió cerca de las 22 en Gorriti y Las Tipas. La víctima no fue identificada hasta el momento
Según se informó, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el hecho. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 27 hallaron al motociclista tendido sobre la carpeta asfáltica, sin signos de reacción.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre, que hasta el momento permanece como NN.
El deceso en un nuevo accidente de tránsito, se da a pocos días de la muerte de 4 personas en un choque ocurrido en la Ruta 60.
En pocas palabras
- Fallecimiento en Godoy Cruz: Un motociclista murió tras un choque con una camioneta.
- Ubicación y Hora: El siniestro ocurrió cerca de las 22 en Gorriti y Las Tipas.
- Identidad Desconocida: La víctima permanece sin identificar por las autoridades.
Resumen generado por Thinkindot AI