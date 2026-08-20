Motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Godoy Cruz

Según se informó, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el hecho. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 27 hallaron al motociclista tendido sobre la carpeta asfáltica, sin signos de reacción.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre, que hasta el momento permanece como NN.