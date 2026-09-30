Un choque entre 2 vehículos ocurrió en el Acceso Sur en la madrugada de este miércoles. El accidente no dejó lesionados, pero sí un importante embudo vehicular en las primeras horas de la mañana.
Un accidente entre dos autos complicó la circulación en el Acceso Sur a primera hora de la mañana
El accidente no dejó heridos, pero sí un importante embudo en esa arteria en la mano que se dirige hacia el sur
El accidente ocurrió antes de las 6 sobre el Acceso Sur, en la mano que se dirige al sur. El choque fue específicamente a pocos metros del puente de calle Rawson, en Godoy Cruz.
Por motivos que no están del todo claros, un auto Ford Fiesta impactó contra otro vehículo Citröen y ambos hicieron un trompo en medio del asfalto. Debido al choque, uno de los rodados quedó pegado al guardarraíl del cantero central mientras que el otro se detuvo en medio del Acceso Sur.
Los conductores que protagonizaron el accidente no sufrieron lesiones ni estaban alcoholizados, según trascendió. Sin embargo, se produjeron importantes demoras en el tránsito de esa zona que es importante a primera hora de la mañana.
En pocas palabras
- Accidente: un choque entre dos autos generó un embudo vehicular en el Acceso Sur.
- Ubicación y hora: ocurrió antes de las 6, cerca del puente de calle Rawson en Godoy Cruz.
- Consecuencias: no hubo heridos ni conductores alcoholizados, pero sí demoras importantes en el tránsito matutino.