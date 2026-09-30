Un accidente entre dos autos complicó la circulación en el Acceso Sur a primera hora de la mañana

El accidente ocurrió antes de las 6 sobre el Acceso Sur, en la mano que se dirige al sur. El choque fue específicamente a pocos metros del puente de calle Rawson, en Godoy Cruz.

Por motivos que no están del todo claros, un auto Ford Fiesta impactó contra otro vehículo Citröen y ambos hicieron un trompo en medio del asfalto. Debido al choque, uno de los rodados quedó pegado al guardarraíl del cantero central mientras que el otro se detuvo en medio del Acceso Sur.