Dos adolescentes de 13 años fueron atropelladas en Guaymallén por una camioneta mientras cruzaban la calle. Por el accidente ambas chicas sufrieron politraumatismos y fueron asistidas rápidamente por los médicos de una ambulancia antes de ser trasladadas al Hospital Notti.
Dos menores de 13 años fueron atropelladas en un accidente en Guaymallén y quedaron internadas
El accidente fue en un cruce con poca luz. Las víctimas sufrieron golpes y quedaron en observación en el Hospital Notti. El chofer dio negativo en alcoholemia
El accidente ocurrió pasadas las 21.15 del lunes en el cruce de calles De la Estación y Guarnieri. Según los datos policiales, las menores intentaron cruzar la calle corriendo hacia el este, donde fueron sorprendidas por una camioneta Volkswagen Saveiro que circulaba al norte.
La atención médica y el traslado de las menores
Tras el fuerte impacto, que se produjo contra el parabrisas del vehículo, varios llamados al 911 alertaron sobre lo sucedido. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron rápidamente al lugar para brindarles la primera atención a las dos chicas, quienes se encontraban con fuertes golpes por el impacto.
Luego de estabilizarlas, los profesionales decidieron su traslado inmediato al Hospital Notti. Allí ingresaron a la guardia y quedaron en observación tras ser diagnosticadas con politraumatismos leves, afortunadamente fuera de peligro.
Pericias en la zona y la reacción de los vecinos
En el lugar del accidente intervinieron efectivos de la Subcomisaría Conde y personal de Accidentología Vial para determinar las causas del hecho. Las primeras pericias señalan que la escasa iluminación del trazado habría sido un factor determinante para que el conductor no lograra advertir a tiempo la presencia de las adolescentes.
El chofer de la camioneta resultó ileso y el test de alcoholemia le dio 0,00 g/l. Ante la concentración de cerca de 30 vecinos en la esquina tras el impacto, los efectivos trasladaron de forma preventiva el vehículo a la dependencia policial para resguardar la escena y avanzar con las actuaciones que dispuso la Justicia.
En pocas palabras
- Dos adolescentes: dos jóvenes de 13 años fueron atropelladas en Guaymallén mientras cruzaban la calle.
- Traslado al Notti: sufrieron politraumatismos leves y quedaron en observación en el Hospital Notti.
- Causas del accidente: la escasa iluminación del cruce y la velocidad de la camioneta habrían sido factores determinantes.