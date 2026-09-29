Dos menores de 13 años fueron atropelladas en un accidente en Guaymallén y quedaron internadas

Luego de estabilizarlas, los profesionales decidieron su traslado inmediato al Hospital Notti. Allí ingresaron a la guardia y quedaron en observación tras ser diagnosticadas con politraumatismos leves, afortunadamente fuera de peligro.

Las dos chicas de 13 años quedaron internadas en observación en el Hospital Notti tras sufrir politraumatismos leves. Foto: UNO / Nicolás Rios

Pericias en la zona y la reacción de los vecinos

En el lugar del accidente intervinieron efectivos de la Subcomisaría Conde y personal de Accidentología Vial para determinar las causas del hecho. Las primeras pericias señalan que la escasa iluminación del trazado habría sido un factor determinante para que el conductor no lograra advertir a tiempo la presencia de las adolescentes.

La esquina de De la Estación y Guarnieri, en Guaymallén, marcada por la escasa iluminación nocturna al momento del accidente.

El chofer de la camioneta resultó ileso y el test de alcoholemia le dio 0,00 g/l. Ante la concentración de cerca de 30 vecinos en la esquina tras el impacto, los efectivos trasladaron de forma preventiva el vehículo a la dependencia policial para resguardar la escena y avanzar con las actuaciones que dispuso la Justicia.