Luego del trágico accidente registrado durante una jornada de automovilismo en el predio de Picadas de Lavalle, la organización del evento emitió un comunicado oficial en el que anunció la suspensión total de todas sus actividades y fechas programadas para lo que resta de 2026. La decisión se fundamentó en el profundo dolor que atraviesa la comunidad tras el fallecimiento de Morena González, la joven de 18 años que permanecía internada con graves heridas tras ser alcanzada por los escombros provocados por el despiste de un auto de competición.
Las picadas de Lavalle canceló sus eventos para el 2026 tras la muerte de Morena
Tras el choque contra las gradas, suspendieron las picadas de Lavalle en 2026. La Justicia investiga homicidio culposo y la comuna defiende la habilitación
A través de un mensaje institucional, la dirigencia expresó sus condolencias y acompañamiento a los allegados de la víctima. "Ante este doloroso momento, y por respeto a Morena y a su familia, hemos tomado la decisión de suspender todos los eventos previstos en Picadas de Lavalle por lo que resta del año 2026", remarcaron desde la organización, agradeciendo la comprensión de pilotos, equipos, sponsors y del público concurrente.
El impacto fuera de control y el colapso del muro perimetral
El siniestro que desencadenó la drástica medida ocurrió un domingo cerca de las 17:05 en el predio de Lavalle. A pocos segundos de la largada, un vehículo Chevrolet 400 azul conducido por el piloto Horacio Ortiz perdió el control y se desvió bruscamente de la pista.
La violencia de la trayectoria provocó que el rodado colisionara directamente contra el muro perimetral de contención. La estructura colapsó ante el impacto "los bloques de cemento volaron y dieron contra los espectadores", describieron testigos presenciales y el auto continuó su marcha hasta alcanzar la zona de las gradas, embistiendo a los asistentes y dejando como saldo inicial a cuatro personas lesionadas, dos de ellas de suma gravedad.
Investigación por homicidio culposo, alcoholemia y peritajes clave
A partir de la muerte de la joven en el centro asistencial donde se encontraba internada, la causa judicial dio un giro determinante. La fiscal recalificó la investigación y encabeza las actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo, buscando establecer las responsabilidades penales e institucionales del hecho.
En el marco del expediente, la querella y la familia de la víctima solicitaron una serie de pericias para verificar las condiciones de seguridad e higiene del predio, además del estado técnico del vehículo. Entre las pruebas fundamentales requeridas a la Justicia se destaca el test de alcoholemia realizado al conductor tras el accidente, con el fin de determinar si se encontraba apto para competir al momento de iniciar la carrera, además de peritajes para precisar la velocidad exacta a la que se produjo el choque.
Controles bajo la lupa: autoridades aseguran que el predio estaba en regla
El desenlace fatal puso bajo la lupa la seguridad en este tipo de actividades de alto riesgo e interpeló a los organismos reguladores sobre la legalidad de las picadas. Oscar Zamora, presidente de la Federación Mendocina del Deporte Motor entidad que supervisa las autorizaciones, y Fabián Oribe, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lavalle, detallaron aspectos técnicos sobre las habilitaciones y aseguraron que el complejo contaba con toda la documentación y requerimientos al día.
En tanto, desde la dirigencia deportiva consideraron que se trató de un "accidente inusual, producto quizás de un desperfecto mecánico", e incluso no descartaron que las ráfagas de viento Zonda hayan influido en la pérdida de control del automóvil. Sin embargo, todos estos factores quedarán supeditados a los avances de la pericia técnica y el cierre de la instrucción judicial.
En pocas palabras
- Picadas de Lavalle: canceló todos sus eventos para 2026 tras un fatal accidente.
- Accidente fatal: un vehículo chocó contra el muro perimetral, provocando la muerte de Morena González.
- Investigación judicial: la Justicia investiga homicidio culposo y la comuna defiende la habilitación del predio.