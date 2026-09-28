Las picadas de Lavalle canceló sus eventos para el 2026 tras la muerte de Morena

El instante en que el Chevrolet 400 azul pierde la trayectoria a pocos segundos de la largada antes de desviarse bruscamente.

La violencia de la trayectoria provocó que el rodado colisionara directamente contra el muro perimetral de contención. La estructura colapsó ante el impacto "los bloques de cemento volaron y dieron contra los espectadores", describieron testigos presenciales y el auto continuó su marcha hasta alcanzar la zona de las gradas, embistiendo a los asistentes y dejando como saldo inicial a cuatro personas lesionadas, dos de ellas de suma gravedad.

A través de un comunicado institucional, la organización confirmó la suspensión total de todas las fechas previstas para lo que resta de 2026.

Investigación por homicidio culposo, alcoholemia y peritajes clave

A partir de la muerte de la joven en el centro asistencial donde se encontraba internada, la causa judicial dio un giro determinante. La fiscal recalificó la investigación y encabeza las actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo, buscando establecer las responsabilidades penales e institucionales del hecho.

En el marco del expediente, la querella y la familia de la víctima solicitaron una serie de pericias para verificar las condiciones de seguridad e higiene del predio, además del estado técnico del vehículo. Entre las pruebas fundamentales requeridas a la Justicia se destaca el test de alcoholemia realizado al conductor tras el accidente, con el fin de determinar si se encontraba apto para competir al momento de iniciar la carrera, además de peritajes para precisar la velocidad exacta a la que se produjo el choque.

Morena González tenía 18 años. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad y motivó la cancelación de la temporada de picadas.

Controles bajo la lupa: autoridades aseguran que el predio estaba en regla

El desenlace fatal puso bajo la lupa la seguridad en este tipo de actividades de alto riesgo e interpeló a los organismos reguladores sobre la legalidad de las picadas. Oscar Zamora, presidente de la Federación Mendocina del Deporte Motor entidad que supervisa las autorizaciones, y Fabián Oribe, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lavalle, detallaron aspectos técnicos sobre las habilitaciones y aseguraron que el complejo contaba con toda la documentación y requerimientos al día.

Tras el impacto del vehículo fuera de control, los bloques de cemento del muro perimetral colapsaron y salieron despedidos hacia la tribuna.

En tanto, desde la dirigencia deportiva consideraron que se trató de un "accidente inusual, producto quizás de un desperfecto mecánico", e incluso no descartaron que las ráfagas de viento Zonda hayan influido en la pérdida de control del automóvil. Sin embargo, todos estos factores quedarán supeditados a los avances de la pericia técnica y el cierre de la instrucción judicial.