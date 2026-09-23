Accidente fatal en las Picadas de Lavalle: la familia de Morena decidió donar sus órganos

Los padres de Morena González, la joven de 18 años que murió por las lesiones que sufrió cuando un auto de las Picadas de Lavalle se estrelló contra el muro de contención y las gradas donde estaba la chica, decidieron donar sus órganos, en un acto de solidaridad en medio del tremendo dolor de su pérdida. El accidente fue el domingo 20 de septiembre.
La joven que estaba en terapia intensiva del Hospital Central conectada a un respirador mecánico, falleció pasado el mediodía de este martes, como consecuencias de las múltiples fracturas que padeció en el impacto.
Morena se llevó la peor parte en el accidente de las Picadas de Lavalle
Ella se llevó la peor parte en el accidente que ocurrió en la tarde del domingo, cuando un Chevrolet 400 que comandaba Horacio Ortiz se despistó, impactó de lleno contra el muro de contención y llegó hasta las gradas en que estaba el público. Allí estaba Morena, un hermano suyo -que también resultó herido- y otros tantos familiares y amigos que habían ido a disfrutar de esas picadas automovilísticas.
Al parecer restos de ese muro de concreto terminaron impactando contra la joven y provocándole heridas mortales.
Según trascendió, tras el fallecimiento de la joven sus padres decidieron la donación de órganos. La ablación se habría realizado durante la jornada del martes, ya que estaba previsto que este miércoles Morena recibiera el último adios en su Junín natal.
Hay que recordar que si bien está vigente la ley Justina, que implica que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos salvo que haya manifestado expresamente su oposición en vida, en casos de muertes violentas o dudosas, requiere además la intervención judicial antes de la ablación.
Tras la ablación, familiares y amigos viralizaron un posteo en el que pedían colaboración para costear los gastos del funeral de la joven, que estaba previsto para la tarde de este miércoles.
Camila, una hermana de la joven también la despidió en las redes sociales y remarcó que dejaba "un hueco y vacío inmenso" y recordó con amor el rol de tía cariñosa que cumplía con su sobrino.
La investigación de la muerte está centrada en la mecánica del accidente
La muerte de Morena González, que se investiga como homicidio culposo, no tiene hasta ahora ningún imputado. Es que en la fiscalía que comanda Gisela Lana, esperan datos de cómo fue la mecánica del accidente por la cual ese Chevrolet 400 se despistó y fue a dar de lleno contra el muro de contención del predio de las Picadas de Lavalle.
Esas pericias serán claves para entender por qué apenas a metros de la largada el auto dio un brusco giro a la derecha e impactó contra el muro.
Si la causa del accidente fuese una falla mecánica, es probable que en lo penal la causa termine archivada, aunque podría abrirse la posibilidad de demandas civiles.
En pocas palabras
- Morena González: la joven de 18 años falleció tras sufrir lesiones en un accidente en las Picadas de Lavalle.
- Donación de órganos: la familia de Morena decidió donar sus órganos en un acto de solidaridad.
- Investigación: se investiga el accidente como homicidio culposo, a la espera de pericias sobre la mecánica del despiste.