Quién era Morena González, la joven que murió por el accidente de las Picadas de Lavalle

La noticia dice: "Murió Morena González, la joven que permanecía internada desde el domingo 20 de septiembre tras sufrir un accidente en las Picadas de Lavalle". Y es verdad. Pero no dice nada acerca de quién era, quiénes eran sus afectos, las actividades que le gustaba hacer, su familia y su escuela.
Morena González tenía 18 años y el próximo noviembre iba a cumplir 19. Era una de las tres hijas de Genaro González y Valeria Solari y, en las fotos familiares, aparece casi siempre rodeada por sus padres, sus hermanos Joaquín y Camila y, más recientemente, por su sobrino, el hijo de su hermana mayor.
Había sido alumna del colegio Medalla Milagrosa, de Junín, y practicaba gimnasia artística. En las redes de sus seres queridos quedan las imágenes de una adolescente que compartía celebraciones, paseos y vacaciones con sus padres y sus hermanos.
La familia de Morena y la despedida en las redes
Genaro y Valeria construyeron junto a sus hijos una familia muy presente en las pequeñas escenas cotidianas. El padre, comerciante, suele compartir fotografías con Joaquín, Camila y Morena y dejar a la vista la relación cercana que mantenía con ellos.
En noviembre de 2022, Morena celebró sus 15 años. Una de las imágenes de aquella fiesta la muestra en el centro, mientras sus padres y sus dos hermanos la rodean para celebrar con ella. Era entonces una adolescente que empezaba a transitar una nueva etapa y que todavía tenía por delante muchos cumpleaños, proyectos y momentos familiares.
Camila, su hermana, además, la había convertido en tía. El vínculo con el pequeño era especialmente cercano y, en el mensaje que publicó tras la tragedia, la despidió recordando que Morena era la tía preferida de su bebé.
Durante los últimos días, tanto Valeria como Camila compartieron fotografías de Morena y pidieron a familiares, amigos y conocidos que se sumaran a una cadena de oración. La familia permaneció aferrada a la esperanza mientras la joven seguía internada.
La tragedia en las Picadas de Lavalle
El domingo 20 de septiembre, Morena había ido al predio donde se realizaban las Picadas de Lavalle. Durante una de las competencias, el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control del vehículo, se despistó y terminó impactando contra el muro de contención y la zona de las gradas donde se encontraba el público.
El choque provocó graves heridas a Morena, quien quedó aprisionada por el colapso de la estructura. Otros tres jóvenes, de 20, 23 y 27 años, también sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito, encabezada por la fiscal Gisela Lana. Tras la muerte de Morena, la causa pasó a ser investigada como homicidio culposo. El examen toxicológico realizado al conductor del Chevrolet 400 dio resultado negativo.
También quedó bajo análisis la seguridad del evento. La Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) señaló que la competencia no contaba con su fiscalización ni con las exigencias reglamentarias de seguridad para el público.
Morena murió después de dos días de luchar por su vida. En su familia quedan sus padres, sus hermanos, un sobrino que la tenía como su tía preferida y las fotografías de una vida que, hasta el domingo, todavía estaba por escribirse.
En pocas palabras
- Morena González: la joven de 18 años murió tras sufrir graves heridas en un accidente durante las Picadas de Lavalle.
- Accidente fatal: el conductor de un vehículo perdió el control e impactó contra las gradas, provocando heridas a varios jóvenes.
- Investigación en curso: se analiza la seguridad del evento y aún no se imputó al conductor del auto.