Quién era Morena González, la joven que murió por el accidente de las Picadas de Lavalle

Morena era una excelente alumna de gimnasia artística. Captura de video fotografía Lucero

La familia de Morena y la despedida en las redes

Genaro y Valeria construyeron junto a sus hijos una familia muy presente en las pequeñas escenas cotidianas. El padre, comerciante, suele compartir fotografías con Joaquín, Camila y Morena y dejar a la vista la relación cercana que mantenía con ellos.

Genearo (papá), Joaquín (hermano), la mamá Valeria, Morena (más pequeña) y Camila. Toda la familia compartiendo un paseo. Redes sociales

En noviembre de 2022, Morena celebró sus 15 años. Una de las imágenes de aquella fiesta la muestra en el centro, mientras sus padres y sus dos hermanos la rodean para celebrar con ella. Era entonces una adolescente que empezaba a transitar una nueva etapa y que todavía tenía por delante muchos cumpleaños, proyectos y momentos familiares.

Camila, su hermana, además, la había convertido en tía. El vínculo con el pequeño era especialmente cercano y, en el mensaje que publicó tras la tragedia, la despidió recordando que Morena era la tía preferida de su bebé.

Camila, hermana mayor de Morena, la despidió con dolor y emoción en las redes sociales. Captura de video fotografía Lucero

Durante los últimos días, tanto Valeria como Camila compartieron fotografías de Morena y pidieron a familiares, amigos y conocidos que se sumaran a una cadena de oración. La familia permaneció aferrada a la esperanza mientras la joven seguía internada.

La tragedia en las Picadas de Lavalle

El domingo 20 de septiembre, Morena había ido al predio donde se realizaban las Picadas de Lavalle. Durante una de las competencias, el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control del vehículo, se despistó y terminó impactando contra el muro de contención y la zona de las gradas donde se encontraba el público.

El choque provocó graves heridas a Morena, quien quedó aprisionada por el colapso de la estructura. Otros tres jóvenes, de 20, 23 y 27 años, también sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar.

Morena con su mamá, Valeria Solari, con su pequeño sobrino, y festejando su cumpleaños. Toda su familia la despidió con inmensa tristeza. Redes sociales

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito, encabezada por la fiscal Gisela Lana. Tras la muerte de Morena, la causa pasó a ser investigada como homicidio culposo. El examen toxicológico realizado al conductor del Chevrolet 400 dio resultado negativo.

Morena, vivía en Junín y había asistido a la escuela Medalla Milagrosa. Captura de video fotografía Lucero

También quedó bajo análisis la seguridad del evento. La Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) señaló que la competencia no contaba con su fiscalización ni con las exigencias reglamentarias de seguridad para el público.

Morena murió después de dos días de luchar por su vida. En su familia quedan sus padres, sus hermanos, un sobrino que la tenía como su tía preferida y las fotografías de una vida que, hasta el domingo, todavía estaba por escribirse.