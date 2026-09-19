Salió a la luz una foto histórica que recuerda a Mirtha Legrand de joven. El documento corresponde a una ficha consular brasileña fechada en 1951. Para esa época, la actriz tenía 24 años de edad. Llevaba un lustro casada con el director de cine Daniel Tinayre.
Cómo era Mirtha Legrand de joven: la foto de la diva a los 24 años
Una foto histórica recuerda a Mirtha Legrand de joven. En la actualidad, la animadora de 99 años fue internada por un problema de salud
Mirtha Legrand, a los 24 años
El registro migratorio permitía inscribir ciudadanos extranjeros bajo las normativas de la posguerra. En el papel figura su nombre real, Rosa María Juana Martínez de Tinayre. Allí consta su nacimiento en la provincia de Santa Fe el 23 de febrero de 1927. La pareja declaraba como domicilio la calle Juez Tedín en Buenos Aires.
La imagen exhibe a la conductora con una apariencia sumamente elegante. El certificado oficial cuenta con un sello fechado el 13 de abril de 1951. El vicecónsul Victor José Silveira firmó la documentación. El funcionario pertenecía al Consulado General de Brasil ubicado en territorio porteño.
Complicaciones de salud
Durante las últimas horas, la diva televisiva regresó al Sanatorio Mater Dei tras una recaída respiratoria. La presentadora ingresó por la guardia médica para quedar bajo observación constante. Apenas seis días antes había recibido el alta clínica tras superar un cuadro de bronquitis.
Las autoridades del sanatorio emitieron un parte oficial firmado por el director Enrique Echagüe. El texto señala que la paciente presentó "un cuadro compatible con neumopatía". El comunicado detalla que permanece internada realizando los estudios médicos pertinentes.
Según sus allegados, la conductora se encontraba estable durante la mañana del viernes. Su familia publicó un mensaje para agradecer a todos la preocupación constante. Su hija Marcela Tinayre remarcó en televisión la vocación de su madre con una frase contundente: "Quiere reponerse, después va a laburar".
Su nieta Juana Viale también llevó tranquilidad al público durante la última emisión de La Noche de Mirtha. La actriz aseguró que su abuela mantiene un excelente humor dentro de la clínica. "Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es", bromeó frente a las cámaras. Luego relató que los especialistas le piden de forma reiterada que haga reposo.
En pocas palabras
- Mirtha Legrand: Se conoció una foto histórica de la diva a los 24 años, ficha consular brasileña de 1951.
- Salud de la diva: Fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.
- Estado actual: Permanece en observación, realizando estudios médicos pertinentes, y se encuentra estable.