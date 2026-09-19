Cómo era Mirtha Legrand de joven: la foto de la diva a los 24 años

Complicaciones de salud

Durante las últimas horas, la diva televisiva regresó al Sanatorio Mater Dei tras una recaída respiratoria. La presentadora ingresó por la guardia médica para quedar bajo observación constante. Apenas seis días antes había recibido el alta clínica tras superar un cuadro de bronquitis.

Las autoridades del sanatorio emitieron un parte oficial firmado por el director Enrique Echagüe. El texto señala que la paciente presentó "un cuadro compatible con neumopatía". El comunicado detalla que permanece internada realizando los estudios médicos pertinentes.

Según sus allegados, la conductora se encontraba estable durante la mañana del viernes. Su familia publicó un mensaje para agradecer a todos la preocupación constante. Su hija Marcela Tinayre remarcó en televisión la vocación de su madre con una frase contundente: "Quiere reponerse, después va a laburar".

Su nieta Juana Viale también llevó tranquilidad al público durante la última emisión de La Noche de Mirtha. La actriz aseguró que su abuela mantiene un excelente humor dentro de la clínica. "Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es", bromeó frente a las cámaras. Luego relató que los especialistas le piden de forma reiterada que haga reposo.