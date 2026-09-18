Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei

La diva venía de atravesar un complejo cuadro respiratorio derivado de una bronquitis y un proceso gripal que ya la había mantenido hospitalizada desde el pasado 7 de septiembre. Aunque el domingo último había regresado a su domicilio para continuar con la recuperación, la persistencia de síntomas como la tos motivó una nueva revisión en la clínica.

Qué va a pasar con las emisiones de "La Noche de Mirtha"

Pese a que desde su entorno habían señalado durante la mañana que se encontraba en buena progresión, la permanencia en el sanatorio le impidió retomar los compromisos laborales. Ante esta situación, su nieta Juana Viale quedó al frente de las grabaciones del programa previsto para este fin de semana.