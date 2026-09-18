A menos de una semana de haber recibido el alta, Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente en el sanatorio Mater Dei. La conductora de 99 años concurrió a la guardia en las últimas horas y el equipo médico determinó que permanezca en observación para monitorear su evolución de cerca.
Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei
La Diva de los almuerzos volvió a experimentar complicaciones en su salud este viernes por la tarde
La diva venía de atravesar un complejo cuadro respiratorio derivado de una bronquitis y un proceso gripal que ya la había mantenido hospitalizada desde el pasado 7 de septiembre. Aunque el domingo último había regresado a su domicilio para continuar con la recuperación, la persistencia de síntomas como la tos motivó una nueva revisión en la clínica.
Qué va a pasar con las emisiones de "La Noche de Mirtha"
Pese a que desde su entorno habían señalado durante la mañana que se encontraba en buena progresión, la permanencia en el sanatorio le impidió retomar los compromisos laborales. Ante esta situación, su nieta Juana Viale quedó al frente de las grabaciones del programa previsto para este fin de semana.
La emisión de este sábado contará con la presencia de Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi en la tradicional mesa televisiva.
Cuadros respiratorios y los antecedentes recientes de la diva
El estado de salud de la conductora venía bajo estricto seguimiento desde abril de este año, cuando un cuadro viral similar derivó en una bronquitis severa que la alejó de la pantalla durante tres semanas. En aquella oportunidad, la propia diva explicó que el detonante había sido la exposición al aire acondicionado durante una salida teatral.
- Con una trayectoria caracterizada por su fortaleza física, la diva ha superado diversas complicaciones de salud en los últimos años:
- Colocación de marcapasos (mayo de 2023): se sometió a una intervención quirúrgica programada de última generación para regular su ritmo cardíaco.
- Obstrucción coronaria (septiembre de 2021): fue intervenida quirúrgicamente en el sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents.
- Cuadro abdominal (mayo de 2019): debió ser operada de urgencia a raíz de una brida abdominal, superando la intervención con 48 horas de terapia intensiva.
- Fractura de tibia y peroné (julio de 2014): sufrió un resbalón en la cochera de su edificio que requirió cirugía inmediata y un mes de inmovilización.
El parte médico de Mirtha
En pocas palabras
- Mirtha Legrand: Fue internada nuevamente en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.
- Estado de salud: Presenta tos persistente tras un cuadro gripal y bronquitis.
- Programa televisivo: Juana Viale la reemplazará en las grabaciones de "La Noche de Mirtha".