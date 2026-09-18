¿Querés saber si tu pareja te es infiel?: cuánto cobra y qué te muestra un detective

El trabajo y la efectividad de estos detectives saltaron a la agenda mediática luego de que la actriz, Carolina Papaleo, contara que había contratado a una de esas investigadoras para confirmar si su pareja le era infiel. Ese seguimiento le confirmó que efectivamente el hombre la engañaba, no estaba separado como le decía, sino que seguía casado y viajaba al exterior con su esposa.

En el programa de radio Nihuil, Mañana es mejor, quisimos saber cómo es el trabajo de esos detectives, y descubrimos el que el mendocino Raúl Di Nucci, que supo ser policía encubierto en temas de narcotráfico, dejó ese trabajo para montar una agencia de detectives que tiene base en Buenos Aires, pero que hace investigaciones para todo el país, incluso en el exterior. Según contó recibe este tipo de pedidos de investigaciones por infidelidades todos los días.