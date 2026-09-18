¿Querés saber si tu pareja te es infiel?: cuánto cobra y qué te muestra un detective

Poder averiguar si tu pareja te es infiel o no, no parece tan difícil, aunque claro si es costoso. En Mendoza hay detectives privados que por U$S2.500 hacen un minucioso seguimiento, que incluye un rastreo satelital, fotos y videos que servirán para corroborar si te engaña.
El trabajo y la efectividad de estos detectives saltaron a la agenda mediática luego de que la actriz, Carolina Papaleo, contara que había contratado a una de esas investigadoras para confirmar si su pareja le era infiel. Ese seguimiento le confirmó que efectivamente el hombre la engañaba, no estaba separado como le decía, sino que seguía casado y viajaba al exterior con su esposa.
En el programa de radio Nihuil, Mañana es mejor, quisimos saber cómo es el trabajo de esos detectives, y descubrimos el que el mendocino Raúl Di Nucci, que supo ser policía encubierto en temas de narcotráfico, dejó ese trabajo para montar una agencia de detectives que tiene base en Buenos Aires, pero que hace investigaciones para todo el país, incluso en el exterior. Según contó recibe este tipo de pedidos de investigaciones por infidelidades todos los días.
Cómo es el seguimiento para descubrir a un infiel
"Para la investigación sobre una posible infidelidad, el interesado nos tiene que aportar cierta información de la persona a investigar: los vehículos que tiene, qué hace, y nos tiene que detallar su rutina como para que el detective arme una hoja de ruta y comience el seguimiento. Ahí se hace un contrato, un deslinde de responsabilidad y con un dispositivo satelital se va armando lo que en la delincuencia se llama modus operandi. Se arman mapas, conductas, y bueno, una vez que uno tiene todo armado, se empieza con las vigilancias y los seguimientos, se generan fotos y videos. Para eso, voy con la cámara y las fotos y videos y las certifico con un escribano público. Con todas esas pruebas nosotros elaboramos un detallado informe que entregamos a la persona que nos contrató, algunas veces la información que tenemos es tan fuerte que recomendamos a esa persona que venga acompañada, por si esa información que va a recibir la afecta mucho", detalló Di Nucci en diálogo con Mañana es mejor.
En pocas palabras
- Detectives privados: Investigadores en Mendoza ofrecen servicios para confirmar infidelidades por U$S2.500.
- Métodos de investigación: Incluyen seguimiento satelital, fotos, videos y certificación notarial.
- Agencia de Raúl Di Nucci: Ex policía montó una agencia que opera a nivel nacional e internacional.